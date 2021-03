Nouveau label énergétique de l’UE 2021: cela changera en matière d’efficacité énergétique

Un nouveau label énergétique européen entrera en vigueur à partir de mars 2021. Il remplace les étiquettes précédentes pour les classes d’efficacité énergétique. Et cela signifie: plus de A +++. Nous expliquons ce qui va changer avec le nouveau label énergétique de l’UE en 2021.

L’étiquette énergétique est obligatoire pour les appareils tels que les téléviseurs, les moniteurs et les machines à laver depuis plus de 20 ans – vous pouvez donc voir en un coup d’œil à quel point cet appareil est économe en énergie. À présent, l’UE introduit un nouveau label censé apporter plus de clarté.

C’est pourquoi il y a le nouveau label énergétique européen 2021

Dernière vedette A +++ le rendement énergétique le plus élevé et D le pire. Cependant, les différences entre A +++ et A + étaient insignifiantes dans la pratique et pas toujours compréhensibles pour les clients – c’est pourquoi l’UE a décidé de revenir à l’ancienne échelle à partir de mars 2021. A partir de maintenant, le Classification de A à G, du vert au rouge. Il n’y a plus de signes plus déroutants.

Le problème était à l’origine que la classification avec le A en haut n’était plus suffisante car de plus en plus d’appareils étaient si écoénergétiques qu’une gradation ne pouvait être faite qu’en utilisant plusieurs signes plus. Au début du nouveau label énergétique de l’UE, il n’y aura aucun appareil avec une cote A, donc les modèles les plus économes en énergie seront étiquetés B ou C.

Voici à quoi ressemblera le label énergétique de l'UE pour les téléviseurs à partir de mars 2021.

Comment fonctionne la conversion du label énergétique?

Du 1er mars vous trouverez le nouveau label énergétique en ligne et dans le commerce de détail, les produits déjà disponibles passeront au nouveau label. Signifie: Un appareil avec A +++ peut devenir un produit avec B, C ou même D – mais ce n’est pas trop dramatique, après tout, l’appareil ne consomme soudain plus plus d’électricité qu’avant le changement.

Vous n’êtes donc pas obligé de remplacer votre téléviseur ou votre lave-linge simplement à cause de l’efficacité énergétique pire sur le papier devient. Vous pouvez également en savoir plus sur les classes d’efficacité énergétique en ligne dans le Base de données d’informations de l’UE appelée EPREL.

Le classement précédent avec A +++ en tête a fait son temps.

Pour quelles catégories s’applique le nouveau label énergétique de l’UE 2021

Écrans électroniques tels que moniteurs, téléviseurs, écrans de signalisation

Lave-vaisselle

Machines à laver

Lave-linge séchant

Réfrigérateurs, congélateurs et réfrigérateurs / congélateurs

Armoires à vin

Sources lumineuses et illuminants

L’étiquette énergétique contient différentes informations pour les catégories de produits

La nouvelle étiquette énergétique indique la consommation d’énergie des téléviseurs avec et sans HDR (Image: Peaq TV).

Dans la partie inférieure de l’étiquette énergétique de l’UE, vous trouverez également des informations spécifiques sur l’appareil de la catégorie de produit respective. Il y a donc des informations différentes pour les machines à laver et pour un téléviseur. Pour la catégorie Téléviseurs, moniteurs et affichages de signalisation, cela ressemble à ceci: si la consommation d’énergie était précédemment indiquée pour quatre heures d’utilisation par jour, à partir de mars 2021, vous trouverez les informations pour 1000 heures d’utilisation, une fois en mode standard sans HDR. et une fois avec le HDR qui consomme un peu plus d’énergie. Il existe également une nouvelle spécification pour la résolution de l’image et les kilowattheures sont calculés en fonction de la taille d’affichage.

Également disponible sur le nouveau label énergétique européen 2021: un code QR que vous pouvez facilement scanner avec votre smartphone. Cela vous conduit directement à l’entrée du produit respectif dans la base de données EPREL. Ici, vous pouvez, par exemple, accéder à l’étiquette énergétique et consulter la fiche technique de l’appareil.

