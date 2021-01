25 ans de Tomb Raider: Netflix annonce une série animée avec Lara Croft

L’aventure d’action populaire Tom Raider célébrera cette année 25e anniversaire. S’adapter à cela n’était pas seulement récent Tomb Raider 2 Avec Alicia Vikander comme Lara Croft l’a confirmé dans les salles.

Netflix annonce également une nouvelle série animée après la série de jeux Square Enix. Contrairement au redémarrage du film, la série animée est, selon le fournisseur de streaming, un Suite de la nouvelle édition de la série de jeux Avec Pilleur de tombe (2013), Rise of the Tomb Raider (2016) et Shadow of the Tomb Raider (2018). L’intrigue doit donc être située après le dernier jeu qui est apparu. Beaucoup plus n’est pas encore révélé. Un début de la série animée n’a pas encore été annoncé.

L’héroïne la plus emblématique des jeux vidéo passe à l’animation! Tomb Raider est une nouvelle série animée de @Légendaire suivant Lara Croft après les événements de la trilogie de redémarrage du jeu vidéo. – NX (@NXOnNetflix) 27 janvier 2021

En plus d’une série animée « Tomb Raider », Netflix confirme également le travail sur une autre Série d’anime avec King Kong le nom « Île du crâne«Carries et à la série avec le prochain film Godzilla contre Kong fait parti. Un premier trailer pour cela récemment arrivé. Dans la série, il y aura une réunion avec des personnages bien connus du film « Kong: Skull Island » et comment ils doivent se battre pour survivre sur l’île avec des créatures préhistoriques. Une date de sortie est toujours en attente.

25 ans de Tomb Raider: nouveau jeu et plus encore annoncé

Le 25e anniversaire de Tomb Raider est également dûment célébré par Square Enix: ce sera au cours des prochains mois nombreux événements avec flashbacks, contenus nostalgiques, quelques surprises et donnez plus.

De plus, l’équipe de Crystal Dynamics rappelle que un nouveau jeu viendra, sur lequel les travaux ont commencé il y a quelque temps. La nouvelle sera révélée aux fans dans la vidéo d’annonce sur Twitter: