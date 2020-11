Codes Call of Duty Mobile (novembre 2020)

Depuis son lancement en 2019, le mobile Appel du devoir Le jeu a connu un grand succès et des éloges des joueurs. Parallèlement à cela, de nouveaux codes pour Cod Mobile être publié chaque mois qui récompensera les joueurs avec plusieurs objets lors de leur échange. Cela dit, notre Cod Mobile La liste des codes contient la liste la plus à jour des codes de travail que vous pouvez utiliser en novembre 2020.

Liste de tous les codes mobiles Call of Duty

Voici tous les codes que vous pouvez utiliser en novembre; si d’autres codes sont publiés, nous les ajouterons à notre liste. De plus, les codes ci-dessous vous récompenseront avec des objets tels que des skins, des armes et des tenues. Cela dit, assurez-vous d’activer ces codes dès que vous le pouvez car il y a une fenêtre limitée avant qu’ils n’expirent. Si vous trouvez un code déjà expiré, assurez-vous de nous le faire savoir afin que nous puissions le mettre à jour et le supprimer.

Avant de saisir des codes, assurez-vous de saisir le code exactement comme indiqué, sinon cela pourrait ne pas fonctionner. Si le copier-coller ne fonctionne pas, essayez de le saisir manuellement.

Codes mobiles Call of Duty (fonctionnels)

BFQGZEBKCAZ97FP

BFOBZDUCLOZ6DBT

BFOEZBAIEPOZF6P

BFOBZBAVHJGZCSK

BFNGZCZ5EM

BFOBZIJOKJZ38KM

BFOFZTCEGNZJWEA

BFQHZBDRPCQZPF9

Codes mobiles Call of Duty (expiré)

BGMPZBZWVQ

BFOGZOJKTZAKKA

Comment utiliser les codes mobiles Call of Duty

Pour activer les codes Cod Mobile, vous devrez vous rendre sur le site officiel du site à www.callofduty.com/redemption. Après cela, le site vous montrera trois cases à remplir. Le premier s’appelle UID, et c’est là que vous devrez taper votre identifiant de joueur. Pour obtenir votre UID, suivez les étapes ci-dessous.

Tout d’abord, connectez-vous au jeu sur votre téléphone ou votre émulateur, puis accédez à l’écran du menu principal. Une fois que vous êtes à l’écran du menu principal, cliquez sur l’icône dorée comme indiqué ci-dessus.

Après avoir cliqué sur l’icône, vous devrez cliquer sur la deuxième icône à l’écran, qui ressemble à une note. Cliquez maintenant sur les lettres grises qui disent UID suivi d’un long nombre; cela copiera votre identifiant de joueur, et après cela, copiez-collez l’identifiant dans la boîte sur le site d’échange de code. Ensuite, tout ce que vous avez à faire maintenant est de copier les codes suivants ci-dessus, et là où il est dit «vérification», tapez le code de vérification à droite dans cet emplacement. En remarque, vous devrez retaper le code de vérification pour chaque code.