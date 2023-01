Regardez Harry Styles récupérer parfaitement après avoir fendu son pantalon lors de son concert à Los Angeles

Harry Styles a eu un spectacle assez mémorable.

Le chanteur « As It Was » a subi un dysfonctionnement de sa garde-robe lors de son concert du 26 janvier au Forum à Inglewood, en Californie. Dans une vidéo capturée et partagée sur TikTok par un spectateur, Styles, 28 ans, porte un pantalon en cuir marron avec une chemise jaune alors qu’il se déplace sur la scène.

Alors qu’il se met à genoux pendant qu’il interprète « Music for a Sushi Restaurant », le pantalon de Styles se déchire à la couture juste à côté de la zone de l’entrejambe. L’artiste se lève rapidement et se couvre de sa main avant de se détourner de la foule et de poursuivre la chanson.

« C’est une émission familiale … Ou est-ce? » la légende de TikTok se lit.

Styles savait que le spectacle devait continuer. Ce même TikToker a également partagé une deuxième vidéo montrant le chanteur gérant l’incident comme un pro et utilisant une serviette pour couvrir son pantalon déchiré.

À un moment donné de la vidéo, Styles semble s’excuser auprès du groupe de fans qui ont été témoins de la déchirure, souriant et disant: « Je suis vraiment désolé. »

Le crooner « Traiter les gens avec gentillesse » reçoit ensuite un drapeau de la fierté d’un fan dans le public, qu’il enroule ensuite autour de sa taille pour se couvrir.

Styles est retourné à Los Angeles pour ses concerts reprogrammés, initialement prévus pour novembre. À l’époque, le chanteur avait annulé les spectacles après avoir contracté la grippe, par Panneau d’affichage.

Le chanteur poursuivra son « Love On Tour 2023 » et, espérons-le, fera une apparition aux Grammys 2023. La star de « Don’t Worry Darling » est actuellement nominée à six Grammy Awards, dont l’album de l’année pour « Harry’s House » et la chanson de l’année pour « As It Was ».

Styles a sorti son troisième album studio en mai, mais seulement quelques mois après sa sortie, il a révélé qu’il travaillait déjà sur son prochain album.

« Je pense que nous sommes tous tellement excités d’y revenir, ce qui semble fou parce que nous venons de sortir un album », a-t-il déclaré à Rolling Stone en août.