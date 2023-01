Jennifer Aniston et Julia Roberts joueront dans une nouvelle comédie d’échange de corps aux studios Amazon

Les comédies d’échange de corps ont été répétées plusieurs fois au cours des quarante dernières années, et un nouvel ajout au genre mettant en vedette Julia Robert et Jennifer Aniston a été repris par Amazon Studios après une vente aux enchères serrée entre streamers. Selon la date limite, le film sans titre sera écrit et réalisé par Max Barbakow et provient de la société de production LuckyChap Entertainment de Margot Robbie, avec Robbie produisant avec Tom Ackerley et Josey McNamara, ainsi que les deux stars et le réalisateur revendiquant également des crédits de producteur.





L’une des comédies d’échange de corps les plus connues est Horrible vendredi, qui a vu une mère et sa fille échanger leurs esprits. D’autres interprétations de l’idée ont inclus d’autres adultes dont la personnalité a été transplantée dans celle de leurs enfants ou d’autres adolescents. Avoir Roberts et Aniston comme protagonistes suggère un type de film différent, avec deux adultes se retrouvant dans le corps de l’autre et se penchant davantage vers Le changement jusqu’àqui a vu Jason Bateman et Ryan Reynolds se faire échanger leurs corps avec des résultats hilarants.

Il n’y a actuellement aucun détail spécifique disponible sur les circonstances exactes de l’histoire qui verra Aniston et Roberts échanger des corps. Pourtant, il y aura probablement beaucoup d’incidents, de confusions et de malentendus alors qu’ils tentent d’apporter quelque chose de nouveau au genre tout en restant probablement relativement proche de ce qui a bien fonctionné dans le passé.





Julia Roberts et Jennifer Aniston peuvent poursuivre leur récent succès comique

Julia Roberts et Jennifer Aniston ont récemment livré des performances comiques qui donnent à leur nouvelle coentreprise de fortes chances de succès. Roberts a fait équipe avec George Clooney en 2022 pour Billet pour le paradis, une comédie romantique sur un couple divorcé tentant de saboter le mariage de leur fille. Bien que le film ait reçu des critiques mitigées, il a transformé son budget de 60 millions de dollars en un succès au box-office de 172,5 millions de dollars, ce qui, à l’ère post-pandémique, était énorme pour ce genre de film.

Jennifer Aniston sera bientôt vue à nouveau rejoindre Adam Sandler dans le film Netflix Meurtre mystérieux 2. Après 2019 Meurtre Mystère, la suite devrait sortir fin mars et verra Aniston et Sandler à nouveau pris au milieu d’une affaire de meurtre qu’eux seuls peuvent aider à résoudre. Comme celui de Roberts Billet pour le paradis, Meurtre Mystère n’a pas obtenu les meilleures notes de la part des critiques, mais a attiré un large public pour Netflix.

Bien que la collaboration Roberts-Aniston ait trouvé sa place chez Amazon Studios, les fans ne devraient pas s’attendre à ce que le film avance trop rapidement. N’ayant été présenté que la semaine dernière, il y aura beaucoup de pré-production à terminer avant le début du tournage, nous ne verrons donc probablement pas le film sortir Prime Video avant la fin de 2024 ou le début de 2025. Cependant, cela donne le équipe suffisamment de temps pour planifier comment ils vont faire le battage médiatique du film et en faire un autre succès pour les deux stars vétérans.