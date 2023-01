Cowboy Bebop : l’anime allait avoir un titre différent au départ

L’animé »be-bop de cow-boy » a acquis une grande popularité, étant considéré comme l’une des grandes références dans le monde du divertissement pour tous les fans. Mais ce que peu de gens savent, c’est qu’au début, il allait avoir un titre différent.

Dans une interview, le créateur de »Cowboy Bebop », Shinichiro Watanabe, a assuré que l’équipe de rédaction est passée par plusieurs noms différents pour la série. « Dans le plan initial, il s’appelait Nagareboshi Bepop, ou » étoile filante « Bebop, mais nous ne pouvions pas utiliser ce nom en raison d’un problème de marque », a déclaré Watanabe.

Il a poursuivi en expliquant: «Nous avons essayé la version anglaise de Shooting Star Bebop, et encore une fois, nous avons eu un autre conflit de marque. nous avons fini par rester. » sous le nom de ‘Cowboy Bebop »’.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Cowboy Bebop aura une nouvelle édition spéciale de Blu-Ray pour son 25e anniversaire

Watanabe a crédité l’écrivain keiko nobumoto pour avoir créé le titre final. « En fait, c’est Keiko Nobumoto qui a eu l’idée d’appeler les chasseurs de primes des « cowboys ». Elle pensait que nous devrions utiliser cela dans le titre de l’anime. Nobumoto et moi avions aussi des goûts similaires, nous pouvions donc très bien communiquer, même sans trop d’explications. »

Alors que le mot » Bebop » fait référence au navire des personnages principaux, il fait également référence au mouvement jazz qui s’est produit dans les années 1940. Bebop est un style hautement improvisé qui utilise des rythmes complexes, de nombreux changements de tonalité et des mélodies.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Spy x Family : ce que signifie le « X » dans le titre de l’anime

De même, des épisodes de la série ont également été inspirés par des styles de jazz tels que « Honky Tonk Women », « Jupiter Jazz » et « Mish-Mash Blues ». La musique était évidemment l’un des aspects les plus importants de l’anime, avec le compositeur Yoko Kanno s’assurer que l’équipe de production a travaillé sur la bande originale avant que les personnages et l’histoire ne soient terminés.

S’inspirant de genres comme la science-fiction, les westerns et le néo-noir, » Cowboy Bebop » suit un groupe de chasseurs de primes composé de Spike Spiegel, Faye Valentine, Jet Black, Radical Edward et un chien nommé Ein.

»Cowboy Bebop » est disponible sur Netflix et Crunchyroll.