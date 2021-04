Pokemon et Naruto sont parmi les séries animées les plus remarquables de ces derniers temps avec des épisodes qui dépassent 20 ans. Les deux productions ont été couronnées de succès, même si elles avaient des différences marquées dans leur intrigue et leur public. Un éditeur cherche à monopoliser les deux fandoms et lancera Eternal First God, un manga qui combine des aspects des deux événements des années 90. De quoi s’agit-il?

La version est basée sur des bêtes magiques qui se combattent et se connectent avec leurs entraîneurs à travers un état méditatif appelé cultivation, débloquant une puissance inimaginable dans chacun d’eux. Pour le moment, seuls quatre chapitres ont été traduits où il était possible de rencontrer Li Tianming, Le protagoniste de l’histoire.

Eternal First God: le nouveau manga qui combine Pokemon et Naruto

Les combats entre créatures ressemblent beaucoup à ceux montrés par Pokemon depuis son premier jeu vidéo en 1996. Dans la série Pikachu, les personnages étaient à l’intérieur des Pokeballs et ont été invoqués par leurs maîtres au moment du combat. Cependant, dans le premier Dieu éternel, le la connexion entre la bête et le propriétaire est beaucoup plus prononcée car ils peuvent fusionner. L’autre grande différence est que dans le nouveau manga, les animaux parlent.













D’un autre côté, la façon dont les personnages doivent se connecter avec leurs maîtres est un peu comme la façon dont les Jinchuriki peuvent débloquer les pouvoirs de la bête à queue en eux-mêmes dans Naruto. La distinction dans Eternal First God est qu’ils sont scellés dans leurs formateurs et doivent grandir aux côtés de leurs enseignants pour devenir plus forts.

Les pages sont actuellement disponibles à la lecture en anglais à l’adresse Manhuascan et il ne devrait pas encore être adapté à l’anime. Eternal First God est une lecture incontournable pour tout fan de manga qui aime Naruto et Pokémon, même s’ils ne les ont jamais imaginés ensemble.