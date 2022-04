Johnny Depp : les déclarations les plus retentissantes du procès avec Amber Heard

célébrités

Les mots choisis par Johnny Depp dans sa première déclaration au procès avec son ex-femme, Amber Heard, ont été révélés. Qu’est-ce qu’il a dit ?

© GettyJohnny Depp : les déclarations les plus retentissantes du procès avec Amber Heard.

Johnny Depp joue dans l’un des procès les plus discutés de ces dernières années, car il comparaît actuellement devant le tribunal du comté de Fairfax pour faire face aux accusations de son ex-femme, Ambre Entendu, qui l’a poursuivi pour agression physique et diffamation. Lundi 11 avril, les parties se sont à nouveau réunies sur le banc du tribunal et leurs premières déclarations ont été faites.

Ces derniers jours, les avocats ont présenté les procès et détaillé ce que chacun d’eux a vécu, puisque ce sont tous les deux qui revendiquent des violences physiques et psychologiques. Les premiers témoins ont témoigné devant le juge, en tant qu’amis des acteurs et, le plus important jusqu’à présent, celui de Laurel Anderson, la thérapeute de couple qui travaillait avec eux, précisant que le lien n’était pas sain du tout.

+ Les premières déclarations de Johnny Depp

Une semaine après le début, Johnny Depp s’est assis sur le banc pour la première fois et a parlé de tout: Amber Heard, les addictions, son enfance et s’est excusée pour les expressions qu’elle a eues sur elle en privé. « La vérité est la seule chose qui m’intéresse. Les mensonges ne vous mènent nulle part et s’empilent les uns sur les autres. Je suis obsédé par la vérité »a-t-il d’abord dit, et a continué à clarifier son innocence : « Je me sentais responsable de fixer une limite non seulement pour moi-même, mais aussi pour mes enfants. Je pensais qu’il était pervers que mes enfants aillent à l’école et que leurs amis ou d’autres personnes les approchent en leur montrant la tristement célèbre couverture du magazine People dans laquelle Mme Heard apparaît avec des ecchymoses sur le visage..

Il a décrit son ex-femme comme « Attentive, aimante, rusée, gentille, compréhensive et drôle »mais a noté que au bout d’un an et demi « c’était une autre personne ». D’avoir dit que j’espérais que « Le cadavre en décomposition de Heard se décomposait dans le coffre d’une voiture »a expliqué : «Je suis désolé pour certaines des références que j’ai faites. J’ai honte que dans la chaleur de la douleur, ce que j’ai ressenti soit allé dans ces endroits sombres..

« J’ai utilisé des substances de temps en temps, pour échapper aux fantômes, m’anesthésier des spectres qui m’accompagnent depuis ma jeunesse. En pratique, c’était comme de l’automédication », a-t-il avoué. Enfin, il a rappelé que a subi des attaques d’Amber Heard et qu’à une occasion, elle lui a jeté une bouteille qui a conduit l’acteur à perdre une partie de son majeur, même si elle assure qu’il l’a produit lui-même lorsqu’un téléphone a explosé. Le procès avance et durera des semaines, donc des déclarations plus importantes sont attendues.

