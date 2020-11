Les entraîneurs de fitness K-Pop Idol révèlent les régimes qu’ils prescrivent aux idoles des groupes de filles

Qu’elles se préparent pour leurs débuts ou qu’elles se préparent pour un retour, la plupart des idoles féminines devraient suivre un régime à plusieurs reprises tout au long de leur carrière. Mais comment perdent-ils autant de poids en si peu de temps? Dans une nouvelle vidéo « Comment Defenders » sur AYOde Youtube canal, deux entraîneurs de fitness vétérans idoles ont révélé les régimes qu’ils prescrivent aux stars du groupe de filles.

Entre eux, les entraîneurs de fitness Jeong Yong et Yang Jae Woo ont aidé certaines des plus grandes idoles du secteur à obtenir le corps parfait. En plus de les aider dans leurs entraînements, les entraîneurs de fitness idols fournissent généralement aux stars des plans de régime pour les aider à perdre du poids et à renforcer leur corps.

Au cours de la vidéo «Comment Defenders», un commentateur a évoqué certains des régimes très restrictifs que les stars féminines ont suivi pour perdre.plus de 3kg en une semaine«. UI, par exemple, est connu pour ne manger qu’une seule pomme, trois patates douces et une tasse de lait protéiné par jour.

Également, Secretde Hyosung une fois révélé un régime alimentaire quotidien tout aussi strict: une banane, un verre de lait de soja et deux œufs à la coque.

Bien que ces régimes les aient peut-être aidés à perdre du poids, Jeong Yong et Yang Jae Woo ont déclaré qu’ils n’avaient tout simplement aucun sens. Selon Yang, l’équilibre des protéines, des graisses et des glucides dans les régimes alimentaires est «terrible«, Et les portions sont trop petites. Le formateur a poursuivi en disant qu’il ne prescrirait pas d’idoles avec un régime comme celui-là à moins que ce ne soit à court terme.

Jeong a accepté, notant que si les idoles peuvent perdre du poids en mangeant des portions anormalement petites de nourriture, elles ont également besoin d’énergie pour chanter et danser. Bien sûr, comme ils ne peuvent pas passer toute la journée à s’entraîner, il a expliqué qu’il est typique pour les stars de se concentrer sur le contrôle de leur alimentation.

Alors que conseilleraient-ils? Jeong dit que les entraîneurs de fitness n’ont pas de régime standardisé pour les idoles. Au lieu de cela, ils décident des plans « selon l’état du membre«. Pour les stars féminines, il a expliqué qu’elles commençaient par un régime de 300 à 400 g de glucides, 200 g de protéines et 200 g de matières grasses, en s’ajustant à partir de là.

Et quels types d’aliments sont les meilleurs? Jeong a donné un exemple du régime alimentaire qu’il a conçu pour l’un de ses clients vedettes, Weki Mekide Yoojung: patates douces, œufs et amandes.

Les internautes ont récemment déclaré que Yoojung était devenue «méconnaissable» depuis qu’elle IOI jours après avoir perdu du poids.

Sur un épisode d’un SBS émission de variétés, elle a admis avoir perdu 9 kilos en un mois seulement.