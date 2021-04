Leigh Whannel dirige ‘Ceremony’, le nouveau clip de Deftones

Le groupe de métal alternatif Deftones a sorti un nouveau clip mystérieux pour leur single «Ceremony», qui a été réalisé par Leigh Whannell, le cinéaste responsable de l’écriture et de la réalisation de l’un des thrillers les plus obsédants et captivants de 2020: «The Invisible Man».

La chanson appartient à «Ohms», le neuvième album studio du groupe sorti l’année dernière. Pour cette nouvelle vidéo, Deftones s’est tournée vers le talent de l’actrice australienne Cleopatra Coleman, qui se dirige vers une soirée décadente où elle se retrouvera en grand danger, rencontrant certains des membres du groupe.

«Un jour, j’ai écrit sur Twitter que j’adorais le nouvel album de Deftones. Le lendemain, leur responsable m’a envoyé un message privé me demandant si je voulais réaliser un clip vidéo pour eux. J’ai dit oui. La morale est de parler des choses que vous aimez sur Twitter, pas des choses que vous détestez », a écrit Whannell à propos de sa collaboration avec le groupe sur son compte Twitter.

Je veux surtout parler de l’art et de la culture pop que vous aimez, pas de ce que vous détestez. En ce qui concerne les politiciens, leur stupidité et leur folie, tous les paris sont évidemment ouverts.

La première référence que Whannell a faite à propos de «Ohms» sur ses réseaux sociaux remonte à novembre 2020, lorsqu’il a écrit sur Twitter à quel point il appréciait ce travail de Deftones (notant que c’était peut-être son album préféré du groupe) et que sûrement sa publication était due à la procrastination de l’écrivain.

Le 11 décembre, dans le cadre de la célébration de l’anniversaire de leur album « White Pony », Deftones a sorti un album de remix intitulé « Black Stallion », qui mettait en vedette des artistes tels que Robert Smith de ‘The Cure’, Mike Shinoda de ‘Linkin Park’ ou Messe noire.