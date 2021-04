Call of Duty: les fuites de cartes inspirées des années 80 de Warzone alors que le spot télévisé inachevé circule

Call of Duty: La carte familière de Verdansk de Warzone sera remplacée par un lifting des années 1980 lorsque la saison en cours se terminera le 22 avril – et les premières images de l’environnement de l’époque de la guerre froide ont été divulguées en ligne grâce à un spot télévisé inachevé, qu’Activision tente de prendre. hors ligne. Il semble que ce soit plus une cure de jouvence qu’une refonte complète: des endroits familiers comme le stade, l’aéroport et la station de télévision sont tous repérés – bien qu’avec une période de reskin appropriée.

Premier aperçu de Verdansk des années 80 de CODWarzone

Activision prévoit de marquer la transition vers la nouvelle carte avec un événement en jeu, et des ogives nucléaires ont été découvertes dans le monde et semblent prêtes à jouer un rôle. Bien sûr, le lifting alignera mieux Call of Duty: Warzone avec Call of Duty: Black Ops, ce qui est important car la Battle Royale a constitué un élément crucial de la campagne marketing de ce dernier. Il sera intéressant de voir comment tout cela se déroule – à en juger par la publicité divulguée, l’éditeur prévoit d’aller aussi fort que possible.