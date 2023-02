Reese Witherspoon déclare la comédie romantique comme son genre préféré et dit qu’elle fera toujours des films de comédie romantique

Gagnant de l’Oscar Reese Witherspoon est de retour avec un autre film de comédie romantique aux côtés d’Ashton Kutcher. La paire fait équipe pour le prochain film Netflix Chez toi ou chez moi, devrait sortir le 10 février. Le film est une histoire d’amour moderne qui célèbre la romance entre deux adultes d’âge moyen.





Souvent surnommé America’s Sweetheart, Reese s’est fait connaître en jouant dans de nombreux films de comédie romantique. En tant que personne dont la carrière a énormément bénéficié des films de comédie romantique, le genre a toujours eu une place dans le cœur de Reese. Alors Reese Witherspoon n’en revenait pas quand on lui a fait remarquer qu’elle avait passé six ans à travailler dans le genre dramatique.

Tout en faisant la promotion Chez toi ou chez moi, Reese a déclaré à Vanity Fair : « Cela fait-il vraiment si longtemps ? Je ne me suis pas arrêté exprès. Je pense que je n’arrêterai jamais de faire des comédies romantiques. Ils sont très importants pour moi. C’est mon genre préféré parce qu’il fait que les gens se sentent bien. Celui-ci est encore plus spécial parce que nous avons des voix différentes et des perspectives différentes pour raconter l’histoire. Notre film raconte l’histoire d’une mère célibataire dans la quarantaine qui obtient une seconde chance et trouve l’amour. Vous ne voyez souvent pas cela dans une comédie romantique.

FILM VIDÉO DU JOUR

Et maintenant, elle est de retour avec un autre film de comédie romantique, et elle est assez fière du film et a dit : « Les femmes dans la quarantaine méritent aussi des histoires. C’est important de savoir que la vie ne s’arrête pas après 40 ans. Mon personnage a de l’ambition et veut vraiment se sentir vivant. Vous n’avez pas besoin d’avoir la vingtaine pour ressentir cela, et je pense que beaucoup de femmes ressentent cela quand elles ont mon âge. Nous voulons voir quelque chose de très ancré dans la réalité. «

Elle a poursuivi : « Même avec le personnage d’Ashton, nous montrons la réalité des gens dans la quarantaine, et c’est quelque chose dont on n’a même jamais parlé, et j’espère que cela changera le point de vue des gens. Notre histoire a toujours de la romance et de l’évasion, mais nous essayons de reflètent ce que nous voyons dans notre vie quotidienne et le voyons dans les films.





Votre place ou la mienne est le film parfait pour les adultes d’âge moyen qui cherchent à se sentir vivants

Netflix

Prêt à commencer à diffuser sur Netflix le 10 février prochain, Chez toi ou chez moi aborde la vie d’amis de longue date Debbie (Reese Witherspoon) et Peter (Ashton Kutcher). Ils se sont rencontrés lors d’une aventure d’un soir et ont développé une amitié à partir de là. Avance rapide jusqu’à plus de vingt ans plus tard, Debbie vit maintenant à Los Angeles tout en élevant un fils de 13 ans. Peter, d’autre part, séjourne dans une garçonnière chic à Brooklyn.

Bientôt, Debbie est censée passer son examen final pour sa maîtrise, et comme elle est toujours extrêmement proche de Peter et s’appelle même quotidiennement via FaceTime, Peter a suggéré qu’ils changent de maison pendant une semaine afin que Debbie puisse passer ses examens. Peter se porte même volontaire pour surveiller le fils de Debbie, et cette configuration mènera bientôt à des réalisations importantes de leurs sentiments l’un pour l’autre.