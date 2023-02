Spy anime que vous pouvez regarder si vous avez aimé Spy x Family

L’un des anime les plus populaires de 2022 était sans aucun doute »Espion x Famille ». Tous les téléspectateurs ont été émerveillés par l’humour de l’anime, basé sur le manga créé par Tatsuya-Endochacun des membres de la famille Forger ayant une dynamique amusante dans chacun de leurs épisodes.

Bien qu’il ait déjà été confirmé qu’il y aura une deuxième saison de l’anime » Spy x Family » en 2023, ainsi qu’un film avec une histoire totalement originale, beaucoup chercheront d’autres anime d’espionnage pour calmer leurs envies pendant que nous attendez le retour de Loid, Yor, Anya et Bond.

Meilleur anime d’espionnage similaire à Spy x Family

bungo chiens errants

L’anime suit l’histoire d’Atsushi Nakajima, un jeune homme qui a été expulsé d’un orphelinat et qui erre dans les rues pour survivre. Cependant, sa vie change lorsqu’il sauve une personne qui était sur le point de se suicider, étant Osamu Dazai, membre d’une agence secrète qui se nourrit de personnes ayant des capacités spéciales. Voyant l’état compliqué d’Atsushi, Osamu décide de le recruter comme espion.

Si vous vouliez plus d’action de détective, » Boungo Stray Dogs » est un anime de 40 épisodes avec un excellent développement de personnage.

Hina Matsuri

L’histoire commence lorsqu’un cercle métallique avec le visage d’une fille apparaît dans une maison d’un membre de la mafia japonaise. À l’intérieur de cet artefact se trouvait Hina, une fille d’origine inconnue qui possède des pouvoirs de télékinésie. L’anime suit principalement la relation entre le yakuza Yoshifumi Nitta et la petite Hina.

Semblable à Anya dans » Spy x Family », Hina possède des capacités surnaturelles, devant nouer une relation étroite avec Yoshifumi, un homme qui travaille au péril de sa vie, tout comme l’agent Twilight, ou comme nous le connaissons dans sa famille, Loid Forger. .

Détective Conan

»Detective Conan » est un anime qui raconte l’histoire de Shinichi Kudo, un jeune détective qui a beaucoup de talent. Impliqué dans une affaire avec deux hommes mystérieux, il est obligé d’infuser un poison qui fait rétrécir son corps jusqu’au corps d’un écolier du primaire. De là, il adopte l’identité de » Conan Edogawa », étant sous la tutelle du détective Kogoru Mouri et de sa fille Ran Mouri.

Un anime considéré comme un classique, étant considéré comme la norme dans l’anime policier. En ayant le corps d’un enfant, on peut voir le volet jeune et comique similaire à »Spy x Family ».

Kotaro wa Hitori Gurashi







Kotaro Sato est un garçon de quatre ans qui vit seul et emménage soudainement dans un complexe d’appartements. Là, il rencontre Shin Karino, un gars gentil qui se consacre au dessin de manga. L’histoire suit les relations du petit garçon avec ses voisins, ayant des moments comiques qui se développent avec cette situation curieuse.

Bien que cet anime n’ait pas de thème d’espionnage, c’est une histoire intéressante pleine de drame et de comédie, et qui rappellera plus d’une des aventures amusantes d’Anya dans »Spy x Family ».