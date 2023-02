Scream 6 révèle la durée d’exécution la plus longue de l’histoire de la franchise Slasher

Cri VI est peut-être la sortie d’horreur la plus attendue de 2023, et les fans de longue date de la franchise ont soif d’informations concernant le dernier opus avant sa date de sortie en mars. Après le succès retentissant de la bande-annonce du film le mois dernier, d’autres nouvelles ont fait surface concernant la durée d’exécution du film.





Selon Regal Cinema et confirmé par Paramount, Cri VI aura la plus longue durée d’exécution des films dans le Crier franchise, à 123 minutes, soit un peu plus de deux heures. En comparaison, le précédent Crier les films étaient légèrement plus courts à 1 heure et 51 minutes pour Crier et Cri 41 heure et 54 minutes pour Cri 3 et Cri 5et deux heures exactement pour Cri 2.

Bien que plus grand ne signifie pas toujours meilleur en termes de films, la durée d’exécution plus longue du prochain épisode du classique de l’horreur pourrait indiquer aux fans que le film pourrait être épique en proportion par rapport aux autres films d’horreur.

Indépendamment de la façon dont le nouveau film tisse ensemble les personnages préférés des fans de la franchise Scream face à un tout nouveau Ghostface, le méchant emblématique est sûr d’être plus meurtrier que jamais. Les ajouts effrayants à l’emblématique Ghostface incluent un sanctuaire Ghostface de type « Batcave » qui relie les six films Scream avec des œufs de Pâques et des références sans fin. Le sanctuaire, comme on le voit dans la bande-annonce publiée précédemment, rend hommage à l’histoire de la franchise et à la portée du nouveau complot de meurtre de Ghostface. Heureusement, une durée d’exécution plus longue devrait donner au slasher masqué suffisamment de temps pour élaborer son plan et donner à notre équipe de héros suffisamment de temps pour le déjouer.





Ce que nous savons de Scream VI

Cri VI est encore à un mois du grand écran, mais compte tenu de ce que nous avons vu dans la bande-annonce, une durée d’exécution plus longue pourrait être nécessaire pour englober tout ce que les réalisateurs Matt Bettinelli-Oplin et Tyler Gillett espèrent accomplir dans la dernière suite. Les sœurs Sam (Melissa Barrera) et Tara Carpenter (Jenna Ortega) reviendront dans le dernier épisode, qui se déroule à New York peu après les événements de Cri V. Barrera et Ortega seront rejoints à l’écran par Mason Gooding (Tchad) et Jasmin Savoy Brown (Mindy) ainsi que par des favoris de retour des épisodes précédents, notamment Gal Weathers de Courteney Cox et Kirby Reed de Hayden Panettiere. Malheureusement, la dernière fille de Scream, Neve Campbell, sera notamment absente du dernier épisode, car ce sera le premier qui ne présentera pas son personnage emblématique, Sidney Prescott.

Cri VI se fraye un chemin vers le grand écran le 10 mars.