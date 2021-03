Y aura-t-il une attaque contre Titan Saison 5? Shingeki no Kyojin Statut du renouvellement de la 5e saison et date de sortie

Attack on Titan Saison 5 – Cela ressemble à un rêve pour tous les fans. Cet article vous fournira les détails sur la possibilité qu’il y ait une suite pour la série animée la plus tendance actuellement. AoT est parmi les favoris de tout le monde depuis quelques années. Il est complètement inacceptable d’entendre que le manga se termine bientôt. Ça fait trop mal. Mais les paroles d’Isayama sont fortes et sont la réalité de ce monde maudit.

Cela étant dit, l’histoire de l’attaque des titans est à son meilleur actuellement. Ne vous inquiétez pas, nous n’inclurons aucun spoilers dans cet article. Nous apprécions votre battage publicitaire en tant que weebs uniquement animés. La saison 5 d’AOT pourrait être une possibilité sous un nom différent, comme un film, OVA, une suite de chibi, etc. AoT étant une série animée connue ne peut pas simplement arrêter ses revenus avec tout le battage médiatique qu’elle a produit.

Dans cet article, nous examinerons les ventes, les faits et les spéculations de Attack on Titan Season 5. Assurez-vous de lire cet article en entier pour saisir toutes les informations concernant ce sujet.

Y aura-t-il « Attack on Titan Season 5 »?

Selon les nouvelles officielles, le manga Attack on Titan est presque terminé et se terminera en avril. Cette nouvelle dévastatrice était difficile à digérer mais nous devions accepter la réalité. Les fans ne sont pas conscients du fait que l’anime Attack on Titan est toujours en cours. C’est pourquoi nous ne sommes pas complètement déprimés. Imaginez un moment où le manga est déjà terminé et que vous regardez le dernier épisode d’AOT, c’est la dépression ici.

Recommandé: la mort d’Eren, est-ce qu’Eren mourra? Qu’est-ce que la malédiction d’Ymir?

Le moment venu, nous devons nous préparer à trouver le bonheur dans d’autres animes tels que Jujutsu Kaisen, MHA, Bleach Season 17, etc. Mais que se passerait-il s’il y avait une autre saison? Et s’il y avait une attaque sur Titan Saison 5 qui est gardée secrète pour le plus grand battage médiatique jamais créé dans l’histoire de l’industrie de l’anime.

Découvrons-le –

AOT Saison 5 possible?

Les ventes de mangas sont sur le toit. Bien qu’il ne produise un nouveau chapitre qu’une fois par mois, ses bières sont littéralement incroyables. Il a déjà franchi la barre des 100 millions d’exemplaires en 2019. C’est un exemple clair de ce que devrait être un grand manga. Compte tenu des ventes de mangas et de leurs gains [its producers, I’m sure there must be another way to profit off of this franchise.

This is when AOT Season 5 comes into the picture. As mentioned before, the sequel of Attack on Titan needn’t be a new season. Instead, it can be a movie or a chibi version containing 12 episodes. Fans will be more than satisfied just to see their favorite characters once more after the end of the final season.

As of now it still isn’t confirmed if there will be a second cour/part for Attack on Titan Season 4: The final season. Many fans are speculating that the second half will be a series of movies. This will ultimately buy studio MAPPA some time that will then allow them to animate all the scenes without any pressure.

A sequel for the Final Season

Our best prediction would be to expect ” Attack on Titan: Highschool ” or ” Shingeki no Kyojin: Chuugakkou ” sometime in the future. This idea resolves all the problems. It is easy to animate, cost of production is low. Those who feel AOT is too gruesome can also watch this version, it will give the fans exactly what they want by showing the dead come back to life.

Conclusion

In conclusion, a sequel under the name ” Attack on Titan Season 5 ” will not be made, unfortunately. But an Attack on Titan Movie or Chibi animated series is most likely to come in the mere future in the form of pure fan service for the happiness and satisfaction of the fans.

Hope you guys like this article, we will make sure to update this article in the future in case any of the above-mentioned speculations come true. Before you go, we would recommend reading Top Fastest Anime Characters to Ever Exist! (RANKED)