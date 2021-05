Après 6 ans, l’homme termine sa mission de stationner dans les 211 places de l’épicerie locale

En 2015, Gareth Wild s’est envoyé en mission: se garer à chaque endroit de son épicerie locale, un Sainsbury’s à Bromley, une ville de Londres, en Angleterre.

Le lot compte 211 places, et il y fait ses courses environ une fois par semaine, alors il a pensé que le défi pourrait «atténuer l’ennui» lié à l’épicerie.

« Les seules vraies règles que j’ai définies étaient que je ne pouvais utiliser que les places de stationnement éligibles, donc aucune des baies pour personnes handicapées, et aussi que je devais être légitimement là pour faire du shopping », a déclaré Wild, directeur de la société Explosive Alan Productions, une vidéo créative studio, a déclaré 45secondes.fr Food. «Je ne voulais pas me tromper en coupant les coins, sinon à quoi ça sert? Comment pourrais-je regarder mes enfants en face si je me faufilais à minuit alors que le magasin était fermé et que je remplissais un tas de places?»

Pour tirer le meilleur parti du projet, Wild créé une carte du parking, en utilisant une vue satellite du parking pour délimiter les places. Il a aussi développé une feuille de calcul où il a pu facilement suivre les endroits où il s’est garé.

Les cases orange parsemées autour du parking sont des baies pour trolleybus, l’espace noir est un patch de forme irrégulière qui est trop petit pour une voiture et est donc vide et puis il y a un certain nombre de baies familiales, handicapées et motos. pic.twitter.com/EWJE2xOCYo – Gareth Wild (@GarethWild) 27 avril 2021

Wild a déclaré que pour la plupart, il avait le soutien de sa famille tout en travaillant sur le projet: sa femme était «très favorable», même si ses enfants manquaient parfois de patience.

«(Ma femme) est simplement heureuse que je fasse les courses», a déclaré Wild. «Mes enfants sont jeunes et ils venaient parfois avec eux. Ils sont beaucoup plus intéressés à sortir de la voiture le plus rapidement possible et à déchirer la place dans un chariot, (alors) leur manque de patience signifiait que je devais parfois garez-vous là où il est le plus proche et acceptez que je ne revendique pas un nouvel espace ce jour-là. «

Alors que la pandémie de coronavirus a causé des retards – les acheteurs britanniques ont été encouragés à ne se rendre dans les épiceries que si cela était absolument nécessaire – Wild annoncé sur Twitter le 27 avril qu’il avait atteint son but. Le message est rapidement devenu viral – pour des raisons que même Wild ne comprend pas.

Au cours des six dernières années, j’ai gardé une feuille de calcul répertoriant toutes les places de stationnement que j’ai utilisées au supermarché local dans le but de me garer dans toutes. Cette semaine, j’ai terminé mon Magnum Opus! Un fil. – Gareth Wild (@GarethWild) 27 avril 2021

« Cela n’a jamais été censé être cette chose que j’ai partagée avec les gens en ligne et je suis vraiment déconcerté par la popularité qu’il a acquise », a-t-il déclaré. «Je pense que les gens se sont tournés vers cela parce qu’il y a beaucoup de gens qui se sont lancés des défis banals similaires pour tuer le temps et apprécier le niveau d’effort que j’ai mis dans la feuille de calcul et les cartes. Je pense que c’est comme une collection de cartes vraiment ennuyeuse , juste avec des places de parking. «

Alors que le message commençait à devenir viral, Wild a demandé aux gens d’envisager de faire un don à une banque alimentaire locale, ce qui a conduit à des dons du monde entier.

« Il a décollé d’une manière que nous n’aurions jamais pu espérer et il y a eu des résultats très positifs en conséquence », a déclaré Wild. «Dans mon tweet original, j’encourageais les gens à faire un don à la banque alimentaire locale et étonnamment, des dons en espèces sont venus du monde entier, ce qui, si rien d’autre ne me dit que cette entreprise n’était pas une perte de temps.

Wild a également partagé une carte de ce qu’il considérait comme «les meilleurs et les pires endroits» du lot. Il a pris en compte des facteurs tels que la proximité d’un endroit par rapport au magasin ou aux baies du panier: les places juste à côté des baies étaient généralement exiguës, mais « vous ne voulez pas être si loin que c’est pénible » de mettre le chariot de retour, dit-il.

Pour tous ceux qui souhaitent faire un pèlerinage au parking Bromley Sainsbury’s pour se baigner dans ma gloire, j’ai également indiqué les meilleurs et les pires endroits pour se garer parce que je suis un gars super. Sérieusement, évitez les espaces à côté des baies pour trolleybus, ils sont tout simplement terribles. pic.twitter.com/M5gNBRJwja – Gareth Wild (@GarethWild) 27 avril 2021

«Après avoir passé si longtemps à vous déplacer dans un parking, à faire quelque chose comme ça, vous pouvez aussi bien partager vos découvertes», a-t-il déclaré. « … Il existe de nombreuses variables qui peuvent rendre un endroit bon ou mauvais. Mais vous ne pouvez pas planifier lorsque les gens laissent leur chariot dans l’espace de stationnement et que vous ne le repérez que comme vous avez déjà commencé à vous y garer. . Il y a une place spéciale en enfer réservée à ces gens. «

Les meilleurs emplacements du parking, selon Wild, sont généralement des emplacements familiaux, qui ont «de l’espace supplémentaire» et sont des «parkings de qualité redevance», mais «tout le monde veut s’y garer», ce qui rend difficile leur sécurisation.

«Finalement, j’ai réussi à tout mettre en sac sans avoir à recourir à des tactiques sournoises, mais j’avouerai que je suis descendu quelques nuits plus tard que je ferais habituellement mes courses pour que l’endroit soit un peu plus calme», a-t-il déclaré.

En rapport

Maintenant que sa quête est terminée, Wild dit qu’il se sent un peu «vide».

«Oui, c’est une perte de temps, et je suis sûr que beaucoup de gens penseront que j’ai besoin d’avoir une vie, mais ces petits défis que nous nous sommes fixés pour nous empêcher de devenir fous sont ce qui fait de nous ce que nous sommes». il a dit. « Six ans à jouer à un jeu idiot qui n’est que pour votre divertissement, c’est long pour faire quoi que ce soit, alors quand c’était fini, j’ai eu l’impression d’avoir perdu le plaisir de mes visites de magasinage. »

Cependant, il prévoit de se lancer prochainement dans un autre projet, bien qu’il ne soit pas encore sûr de ce que ce sera.

«Maintenant que c’est fini, je veux vraiment relever un autre défi à long terme; d’autres supermarchés m’ont demandé de venir faire leurs magasins et l’un d’entre eux promet de donner de l’argent à des œuvres caritatives pour chaque tranche de dix places dans laquelle je me gare en faisant un magasin, ce qui J’ai trouvé que c’était une bonne idée », a déclaré Wild. « Je vais voir où le vent me mène. »

En rapport: