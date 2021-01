Ils partagent un aperçu de la deuxième saison de ‘Solar Opposites’

Un aperçu du Deuxième Saison de « Opposés solaires », la série humoristique animée produite par Hulu centré sur un groupe d’étrangers dans la banlieue de États Unis.

Le service de streaming, Hulu, a annoncé le lancement du Deuxième Saison de la série aux côtés d’un aperçu flashy montrant ses personnages principaux au cours de la première saison.







La série est produite par Roiland et Mike Mcmahan, créateurs de «Rick et Morty», à côté de Josh Brycel. Alors que les voix de ses protagonistes sont interprétées par Thomas Middleditch, Sean Giambrone et Mary Mack.

Le synopsis de la série révèle: « Opposés solaires se concentre sur une équipe de quatre extraterrestres qui s’échappent de leur planète en explosion pour s’écraser dans une nouvelle maison dans la banlieue américaine. Ils sont également mécontents de savoir si la terre est horrible ou merveilleuse. «







La Deuxième Saison de « Opposés solaires » va venir a Hulu le prochain 26 mars.