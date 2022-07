Assassin’s Creed : Rumeurs sur le prochain décor

Le moulin à rumeurs bourdonnait sur ce que c’était depuis quelques jours paramètre des deux prochains Pièces d’Assassin’s Creed préoccupations. L’accent est mis particulièrement Assassin’s Creed Rift.

Tout a commencé avec un Tweet du YouTubeur Jeremy Penter alias ACG. Cela prétendait que le prochain AC à Jouer à l’heure aztèque aurait. Que cela signifiait Rift ou Infinity n’est pas clair.

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.



En savoir plus dans le Protection des données de Twitter.

Toujours afficher le contenu de Twitter

Peu de temps après, l’initié de l’industrie et journaliste Jason Schreier a pris la parole via Reddit et a démenti cette rumeur. Ni Assassin’s Creed Infinity ni Rift n’obtiendrait un cadre aztèque.

Où va le prochain Assassin’s Creed ?

Pour cela il a jeté Bagdad dans le pot. Considérant qu’AC Rift est censé présenter le personnage quelque peu controversé d’AC Valhalla Basim contrôle, dont la maison est Bagdad, ce paramètre aurait également plus de sens.

Selon les rumeurs Ramifications d’Assassin’s Creed Valhalla, semblable à voyouun pur Jeu solo avec concentration furtive et revenir un peu plus aux racines de la série.

Selon Schreier, Rift devrait apparaître avant le « Assassin’s Creed Infinity » déjà officiellement confirmé – probablement 2023.

De plus, il affirme AC Infinity a plusieurs réglagesdont il connaît deux, et aucun des scénarios n’est aztèque. Cependant, avec la sortie de cette toute nouvelle partie, pas avant 2024 compter avec.

Une grande révélation en septembre ?

Comme d’habitude est devenu Ubisoft lui-même n’a pas encore commenté les allégations. Ce sera probablement aussi au plus tôt avec celui prévu Grand événement en septembre être le cas. Au moins le studio de développement a annoncé lors des célébrations de la 15e anniversaire de « Assassin’s Creed » qu’il y aura un grande révélation va donner.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Toujours afficher le contenu de YouTube

Ce qui sera révélé exactement n’est pas encore clair. La précédente spéculation tourner autour d’un nouveau jeu – quoi à la fois Infinity, mais plus probablement Rift pourrait être. Certains fans en ont aussi un Remake ou remaster du tout premier volet d’Assassin’s Creed prix élevé. Jusqu’à ce que nous ayons la certitude, nous pouvons profiter de divers contenus supplémentaires et d’autres rumeurs.