Les affiches de fans de Deadpool 3 font bon usage de Wolverine et d’autres super-héros MCU

Deadpool 3 est passe. Il n’est peut-être pas encore clair quand nous verrons Ryan Reynolds revêtir à nouveau le rôle de Wade Wilson, mais Disney et Marvel Studios développent la suite. Pendant que nous attendons, un nouveau fan art pour le film a fait surface en ligne. Les images voient Deadpool prendre sa place aux côtés des Avengers en reprenant l’identité de The Avengers. Et il emmène Wolverine avec lui. Ou au moins un morceau de Carcajou.

L’art a été concocté par Eren Gurocak, qui passe par son pseudo Erathrim sur Instagram. Il a récemment partagé une série d’affiches de fans pour Deadpool 3 qui voient Wade Wilson assumant l’identité de divers membres de The Avengers. Le premier le voit prendre la relève d’Iron Man. Ou Tony « Stank », selon la légende, dans un rappel à Captain America: guerre civile. En parlant de Cap, l’une des images voit également Deadpool prendre le relais en tant que Captain America, bouclier et tout. Mais peut-être le plus intéressant du groupe est l’affiche Hawkeye, qui voit Deadpool prêt à frapper avec un arc à la main. Seulement, au lieu d’une flèche, il a le bras coupé de Wolverine, griffes, prêt à tirer.

Des affiches ont également été partagées avec le Merc With a Mouth décoré en tant que membres de l’équipe des Avengers Black Widow, Hulk et Thor. Bien que ce ne soit pas de l’art officiel, il est facile d’imaginer que l’arrivée de Deadpool dans l’univers cinématographique Marvel sera importante. La campagne de marketing profitera sans aucun doute de ce fait. Ryan Reynolds a prouvé à maintes reprises qu’il avait un esprit marketing avisé. La seule chose qui pourrait éventuellement faire obstacle, ce sont les seigneurs de Disney qui ont une marque à protéger.

Quant au film lui-même, il fut un temps où il ressemblait à Deadpool 3 avait perdu toute traction. Le co-créateur du personnage, Rob Liefeld, a partagé des mots forts suggérant que Disney n’avait pas l’intention de faire la suite après sa fusion avec Fox en 2019. Mais en novembre de l’année dernière, une paire de nouveaux écrivains, Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Login, de Bob’s Burgers renommée, a été officiellement amené à bord pour écrire le scénario. Rhett Reese et Paul Wernick ont ​​écrit les deux premiers opus de la franchise. Les détails de l’intrigue, pour le moment, restent fermement secrets. On ne sait pas non plus encore qui assumera la présidence du directeur. Tim Miller a réalisé le premier film, avec David Leitch prenant le relais pour le suivi.

Même si Disney n’est généralement pas dans le contenu classé R, il est tout à fait logique pour eux de continuer avec la franchise. Deadpool et Deadpool 2 ont été tous deux des succès massifs, gagnant 1,5 milliard de dollars au box-office mondial. Pourquoi acheter Fox si vous n’allez pas profiter de l’une de ses franchises les plus réussies? Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que des détails officiels sur le projet seront disponibles. En attendant, assurez-vous de consulter le Deadpool 3 affiches de fans de l’Instagram d’Erathrim.

