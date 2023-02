« Record of Ragnarok »: qui sont les 13 sœurs Valkyrie

« Enregistrement de Ragnarok » C’est l’un des anime le plus populaire sur netflix pour ses combats impressionnants et son histoire derrière ce combat entre les humains et les dieux. Ragnarok, comme on le voit au début de la série, commence par la proposition de la valkyrie brunhilde donner une chance de plus à l’humanité, avant de la détruire complètement. C’est ainsi que d’autres questions se sont posées sur ces types de personnages et qui sont vraiment ceux qui composent ce groupe de 13.

Les Valkyries sont des demi-déesses et dans l’anime et le manga de « Shuumatsu no Valkyrie » Ils ont été chargés de choisir les guerriers humains qui fusionneront avec eux, dans un Volundraffronter les dieux. Ils prennent la forme d’armes qui peuvent blesser des êtres divins. Ici, nous vous disons ce que l’on sait de ces êtres importants.

Içi vous pouvez voir la bande annonce de la saison 2 du programme :

LES 13 VALKYRIES DE « RECORD OF RAGNAROK »

1. Brunhilde

Cette Valkyrie est la plus ancienne et l’une des plus fortes des 13 Valkyries.. Son niveau de manipulation est si élevé et le plus grand exemple est que les dieux ont accepté sa proposition de s’affronter à Ragnarok au lieu d’éliminer les humains une fois pour toutes. Ses véritables intentions battent sous ses actions dans « Enregistrement de Ragnarok ».

Brunhilde est la plus âgée et celle qui tire les ficelles dans l’anime (Photo : Graphinica)

2.hrist

hrist Elle a une capacité unique parmi les Valkyries : elle a deux personnalités opposées, l’agressive et la passive. Ce pouvoir particulier l’a aidé à gagner aux mains de kojiro sasakiavec qui il a fait un Völundr du troisième round de Ragnarok.

La deuxième Valkyrie est l’une des plus puissantes (Photo : Graphicinica)

3. Thrud

La troisième Valkyrie surprise de l’histoire pour son histoire d’amour avec Raiden Tameemon. En dépit d’être forte et de créer des liens avec l’homme dont elle est tombée amoureuse, dans un VolundrElle n’est pas sortie vivante de Ragnarok. Au cinquième tour, il a perdu contre Raiden contre Shiva et ils sont tous les deux morts ensemble.

La troisième Valkyrie a montré une facette inattendue (Photo : Graphinica)

4. Randgriz

Randgriz était une sœur dévouée de Brunhilde et a fusionné avec Lü Bu dans le combat qu’il a eu avec Thor lors du premier tour de Ragnarok. Il est devenu le Sky Piercer du combattant, mais ils ont fini par succomber au pouvoir du dieu bien connu. La quatrième Valkyrie est morte rapidement dans l’histoire.

Randgriz dans un chapitre de l’anime « Record of Ragnarok » (Photo : Graphinica)

5. Inconnu

Ni l’identité ni la conception des personnages de la cinquième valkyrie ne sont connues, à la fois dans le manga et dans l’anime de « Shuumatsu no Valkyrie ».

6. Inconnu

L’identité et la conception des personnages de la sixième valkyrie n’ont pas encore été signalées à la fois dans le manga et dans l’anime de « Shuumatsu no Valkyrie ».

7. Regnlelf

La septième valkyrie a toujours accepté l’idée de Brunhilde et lutté contre Zeus au deuxième tour, après être devenu un knuckleball sur la main droite d’Adam. Après le Völundr, le combat est devenu épuisant et contre le côté humain, signifiant la mort du combattant et de la Valkyrie.

La septième Valkyrie a eu un dur combat contre Zeus (Photo : Tokuma Shoten)

8. Inconnu

L’identité et la conception des personnages de la huitième valkyrie sont toujours un mystère dans le manga et l’anime « Shuumatsu no Valkyrie ».

9. Gondul

gondul Il n’apparaît pas encore dans l’anime, mais il apparaît dans le manga, où il a fait Völundr avec Nicolas Tesla au huitième round de Ragnarok. Son pouvoir consiste à devenir l’arme idéale pour son partenaire de combat. Ils ont tous les deux fait face belzébuth.

Göndul faisant son apparition dans le manga (Photo : Tokuma Shoten)

10. Alvitr

La dixième valkyrie a participé au septième round du Ragnarok en faisant Völundr avec Qin Shi Huang contre Hadès. Ce combat, qui n’a été vu que dans le manga jusqu’à présent, est l’un des plus discutés et s’est terminé par le triomphe de l’humanité, bien que le combattant et la Valkyrie se soient retrouvés dans un état critique.

La dixième valkyrie dans une scène du manga (Photo : Tokuma Shoten)

11. Hlokk

La onzième valkyrie ne voulait pas être la compagne de Jack l’éventreur, mais cela l’a forcé à faire le Völundr en coordonnant leurs cœurs sous le sentiment de trahison. De cette façon, ils ont réussi à combattre Hercule au quatrième round et l’ont vaincu après une bataille ardue.

Hlökk bouleversée après s’être coiffée (Photo : Graphinica)

12. Inconnu

Ni l’identité ni la conception des personnages de la douzième valkyrie ne sont encore connues, tant dans le manga que dans l’anime de « Shuumatsu no Valkyrie ».

13. but

Elle est la plus jeune des sœurs Valkyrie et n’a combattu dans aucun round de Ragnarok.. Elle a été vue accompagnant Brunhilde dans des affrontements. Elle est généralement inquiète des projets de sa sœur aînée, bien qu’elle ne se soucie pas davantage du sort de l’humanité. Il est apparu depuis le chapitre 1 du manga et de l’anime « Record of Ragnarok ».