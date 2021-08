Qui sont les 5 personnages les plus courageux de Fast and Furious ?

Rapides et furieux Il est synonyme de vitesse, d’action, d’explosions et de courage. Grande valeur! Les personnages de la saga vivent de pure adrénaline et sont prêts à faire l’impossible pour arrêter les méchants en service. Il peut s’agir d’affronter un char, de réaliser le braquage du siècle dans les rues du Brésil ou d’esquiver les missiles qu’un sous-marin lance. Cette équipe est prête à tout sacrifice pour terminer sa mission avec succès.







De nombreux noms ont passé au cours des vingt années que la saga a été à l’écran. Même avec des retombées et deux nouvelles entrées qui signifieront la fin de la route pour dominic Toretto et sa famille. Ils ont réalisé les exploits les plus incroyables au volant. Des séquences qui ont laissé le public à bout de souffle. Une invitation permanente à l’imaginaire. Rapides et furieux nous a donné les personnages les plus courageux. Le classement avec le Top 5 !

+ Les personnages les plus courageux de Fast and Furious

5. Luke Hobbs

C’est un ancien agent du Service de sécurité diplomatique qui avait pour mission d’arrêter dominic Toretto et Brian O’Conner. Au Brésil, il a prouvé sa valeur lors d’un face-à-face avec Dom. Plus tard, il a demandé à l’équipe de l’aider à attraper le criminel international. Owen shaw. Il a également affronté Deckard Shaw, qui cherchait à venger son frère Owen. Avec Deckard, il a uni ses forces pour arrêter le super soldat Histoire de Brixton dans une mission qui l’a marqué à jamais.

4. Letty Ortiz

Letty était la petite amie de Dom, qui devint plus tard sa femme. Elle court sur les circuits de course automobile illégaux tout en étant une mécanicienne qualifiée. Plus? C’est une combattante de mêlée qualifiée. Son courage a été prouvé d’innombrables fois, servant même d’agent infiltré pour perturber une opération de vente de stupéfiants.

3. Gisèle Yashar

Une femme qui sait tirer, conduire et séduire. Elle gagnait en importance tout au long de la saga jusqu’à ce qu’un couple avec Ils ont. Il a utilisé sa beauté pour tromper rois et obtenez une empreinte digitale nécessaire pour réaliser le coup spectaculaire de l’équipe au Brésil. Son courage a été démontré dans le sixième volet de la franchise, lorsqu’au cours d’une course-poursuite, elle a sacrifié sa vie pour sauver son petit ami.

2. Brian O’Conner

Brian a fait preuve de bravoure dès le début de la franchise lorsqu’il a osé être un agent infiltré pour infiltrer le gang de Toretto. Cela signifiait se lier d’amitié avec l’adrénaline et la vitesse. Par la suite, la décision est venue de quitter la police. Puis il y a eu des coups de feu, des explosions et des conséquences de cette nouvelle vie à côté de soleil et sa famille. Brian est l’un des personnages les plus courageux de Rapides et furieux.

1. Dominique Toretto

Le visage de la franchise et le plus courageux des personnages qui faisaient partie de Rapides et furieux. Il a fait face à des rivaux à craindre comme Luc Hobbs, les frères Shaw ou son propre sang, Jacob. Il trouve toujours le temps d’appuyer un peu plus sur le gaz et de faire monter l’adrénaline à un autre niveau. Cela peut être avec des voitures de luxe sautant entre les bâtiments ou avec la Dodge Charger classique qui la caractérise, affrontant sa propre équipe après s’être fait extorquer ou libérer le monde des pires menaces. Il soulignera la valeur de la famille chaque fois qu’il le pourra. Applaudissements pour Dom Toretto !