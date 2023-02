Un «ethnographe culinaire» cuisine les aliments d’enfance préférés des étrangers

La plupart d’entre nous avons ce repas de l’enfance qui déclenche une mémoire centrale et nous ramène immédiatement dans le temps.

Qu’il s’agisse d’un dîner préparé par notre mère, d’un biscuit de Noël pour lequel notre grand-mère était connue ou du célèbre barbecue de notre père, la nourriture peut être un lien aussi fort avec notre histoire que le sont les histoires et les relations.

C’est pourquoi on l’appelle « nourriture réconfortante » en premier lieu, après tout.

Pour l’ethnographe culinaire et TikToker Yiming Lin, connu sous le nom de @literallystarving sur l’application, explorer ces connexions pour les autres est au cœur de son travail, et les résultats sont aussi émouvants que délicieux.

L’ethnographie alimentaire est une branche de l’anthropologie qui se concentre sur les aspects historiques, culturels et même politiques de l’alimentation.

Dans le cadre de son travail, Yiming Lin prépare les aliments d’enfance préférés des étrangers et les recettes familiales pour eux à partir de zéro.

L’ethnographie alimentaire a un large éventail de centres d’intérêt scientifiques et historiques.

La discipline se concentre sur tout, de ce que les cultures préhistoriques mangeaient à la façon dont la cuisine a affecté le développement des cultures ethniques, ainsi que sur la façon dont la nourriture a eu un impact sur le développement industriel et la législation politique.

Cela semble être un domaine d’étude extrêmement vaste jusqu’à ce que vous considériez que nous interagissons avec la nourriture au moins trois fois par jour, chaque jour de notre vie – cela va de soi que cela a un impact si large.

Lin se concentre sur les aspects culturels et historiques personnels de tout cela, et le fait d’une manière d’une simplicité trompeuse qui finit par avoir un impact émotionnel profond sur les personnes pour lesquelles il cuisine.

Les vidéos de Lin sont extrêmement simples : il aborde un étranger dans la rue, lui demande quel était son plat d’enfance préféré, puis le prépare et le lui livre.

Mais l’impact de son travail va bien au-delà de la nourriture elle-même, ramenant ses nouveaux amis dans le temps à ces souvenirs profondément ancrés de la maison.

Et surtout étant donné que Lin fait son travail à New York, où tant de personnes vivent dans plusieurs États, voire sur des continents, loin de leur foyer et de leur famille, la nourriture qu’il prépare semble presque les transporter.

Lin cuisine tout, des classiques simples comme Fettucine Alfredo à la cuisine ethnique élaborée et même aux plats fusion qui mélangent deux cultures totalement disparates, quoi que ses sujets lui demandent de préparer.

Dans une vidéo, Lin s’approche d’un artiste de rue qui se déguise en statue de pierre dans le Bryant Park de New York.

Son plat d’enfance préféré, les fettuccine alfredo, est disponible même dans les chaînes de restaurants les moins chères de toute l’Amérique.

Mais une bouchée de l’interprétation de Lin, et il est instantanément de retour chez lui dans la cuisine de sa grand-mère, revivant les « grands souvenirs » de sa cuisine.

« Je suis originaire du Midwest », dit-il après une bouchée, « alors j’adore mon fromage, et celui-ci touche toutes les cases. »

D’autres plats que les cuisiniers de Lin sont beaucoup plus élaborés, comme le ragoût que le père nigérian d’une femme multiculturelle a adapté avec des ingrédients disponibles en provenance du Japon, où elle a grandi.

N’importe qui peut rechercher une recette de ragoût de tomates nigérianes et se mettre à la cuisine. Mais une femme rencontrée par Lin avait une demande plus spécifique.

Elle voulait que Lin recrée le ragoût nigérian traditionnel que son père a adapté non seulement aux ingrédients japonais mais aussi à ses préférences végétariennes.

« Ma mère est japonaise et mon père est nigérian », a expliqué la femme lorsque Lin l’a approchée.

« En grandissant au Japon, mon père préparait un ragoût de tomates nigérian avec uniquement des ingrédients qu’il trouvait dans les magasins japonais locaux. »

Elle a ajouté que c’était le seul plat nigérian avec lequel elle avait grandi, il est donc ancré dans ses souvenirs d’enfance.

Lin était sur l’affaire, et le halètement exalté que la femme a poussé quand il lui a présenté la nourriture a tiré directement sur nos cordes sensibles.

« Oh mon Dieu, ça sent le ragoût de mon père ! » s’exclame-t-elle avant de creuser.

Pour certains des sujets de Lin, les vieilles recettes familiales qu’il cuisine pour eux rappellent plus que des souvenirs chaleureux, mais leur rappellent des leçons plus profondes sur la vie qu’ils ont apprises de leurs proches bien-aimés.

Vous ne vous attendez peut-être pas à ce qu’une simple soupe de tortillas amène quelqu’un à parler du sens de la vie.

Mais c’est précisément ce qui s’est passé lorsque Lin a préparé une marmite de soupe pour une femme qui l’a désignée comme son souvenir d’enfance préféré.

Elle adorait la soupe elle-même, mais les souvenirs qu’elle débloquait étaient bien plus profonds, lui rappelant son frère décédé après une longue bataille contre la leucémie.

« Il me disait, ‘profite de ta vie, ne t’inquiète pas pour les petites choses, sois juste heureuse.' »

Il s’avère que parfois, tout ce qu’il faut pour aller au cœur des choses, c’est un bon bol de soupe.

John Sundholm est un écrivain de nouvelles et de divertissement qui couvre la culture pop, la justice sociale et les sujets d’intérêt humain.