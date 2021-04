Réaction: Sony a déclaré que le Xbox Game Pass n’était pas durable, puis a publié l’un de ses titres Tentpole dans le service de toute façon

« En mettant [games] dans un modèle d’abonnement dès le premier jour, pour nous, cela n’a tout simplement aucun sens », a déclaré le bigwig de Sony Jim Ryan à GamesIndustry.biz avant le lancement de la PlayStation 5, interrogé sur le Xbox Game Pass. «Pour d’autres dans une situation différente, cela pourrait bien avoir du sens, mais pour nous, ce n’est pas le cas. Nous voulons étendre et développer notre écosystème existant, et intégrer de nouveaux jeux dans un modèle d’abonnement ne va pas dans le même sens. »

L’exécutif a ajouté: «Nous avons déjà eu cette conversation – nous n’allons pas s’engager sur la voie de l’intégration de nouveaux titres dans un modèle d’abonnement. Le développement de ces jeux coûte plusieurs millions de dollars, bien plus de 100 millions de dollars. Nous ne considérons tout simplement pas cela comme durable. » Un peu plus de six mois plus tard, MLB The Show 21 – un jeu de première partie développé par le propre studio de Sony à San Diego – sera disponible le premier jour pour les membres de l’abonnement de Microsoft. Les fans de PlayStation devront payer jusqu’à 69,99 € pour jouer.

Il y a des facteurs atténuants, bien sûr, mais très peu de gens avec un esprit sain pourraient s’opposer aux optiques scandaleusement mauvaises exposées ici. MLB The Show, une franchise historiquement sortie exclusivement sur les plates-formes PlayStation, fait ses débuts sur les plates-formes Xbox cette année. Il est clair que la ligue a joué un grand rôle dans la sortie multiformat; MLB veut que le jeu soit apprécié par le plus grand nombre de personnes possible, et la marque ne vaut rien sans la licence officielle.

Il est juste de dire que la plupart des fans avaient confortablement compris cela; la série a toujours été un gros vendeur pour Sony, mais ce n’est pas une franchise de définition mondiale comme God of War ou Horizon Zero Dawn – étant donné les circonstances sans précédent, le passage à plusieurs plates-formes avait du sens. Ce qui n’a pas de sens, cependant, c’est que le géant japonais l’autorise à être distribué aux abonnés Xbox Game Pass sans frais supplémentaires le premier jour, tandis que les fans de longue date de PlayStation sont obligés de payer le prix fort.

Certains ont tenté de faire valoir aujourd’hui sur les réseaux sociaux que le géant japonais n’avait tout simplement pas son mot à dire à ce sujet: le titre est publié par la MLB sur les plateformes Xbox. Mais il nous semble insondable que Sony ait négocié un si mauvais accord avec la ligue qu’il ne pouvait même pas opposer son veto à une version Xbox Game Pass d’un produit créé le jour de son lancement. Quelqu’un sur PlayStation a sûrement eu la clairvoyance de dire: «S’il vous plaît, ne nous donnez pas une mauvaise image en donnant notre jeu sur le service d’un concurrent au lancement. »

Et pourtant, c’est ce qui s’est passé de toute façon! Si le fabricant a vraiment ce petit effet de levier sur une marque qu’il entretient, finance et supervise pendant des décennies, alors nous ne savons plus qui fait des affaires sur PlayStation; nous sommes des communicateurs maladroits dans le meilleur des cas, mais nous sommes presque sûrs que même nous aurions pu sortir de cette salle de conférence en veillant à ce que MLB The Show 21 ne soit pas mis sur Xbox Game Pass avant au moins trois mois après son lancement.

D’autres ont suggéré que Sony aurait encaissé un chèque colossal, tout droit sorti du légendaire trésor de guerre de Microsoft, en raison de cet accord. Et c’est vrai – il ne fait aucun doute que la Xbox aura remis un énorme changement pour ce titre. Mais exactement à qui cela veut-il plaire? Les comptables sur PlayStation? Pendant ce temps, on demande aux fans de longue date de la marque de débourser 59,99 € pour une copie PS4, 69,99 € pour une copie PS5 ou 84,99 € pour les deux. (Au fait, vous obtenez les deux versions avec Xbox Game Pass).

Nous comprenons toutes les mises en garde: Xbox Game Pass n’est pas gratuit, vous devez toujours payer 14,99 € par mois pour vous abonner. Et oui, les titres tiers sont tournés vers l’intérieur et l’extérieur, donc MLB The Show 21 ne sera pas inclus dans le service pour toujours. Cependant, il convient de noter que même si la simulation de baseball est finalement supprimée, les abonnés à l’abonnement Microsoft bénéficieront d’une réduction sur le PDSF de la version, ils pourront donc acheter le jeu à un prix inférieur à celui disponible sur PS5 et PS4 – et obtenez toujours une location «gratuite» pour une durée encore indéterminée pour démarrer.

L’équipe de développement de Sony San Diego ne sera pas trop préoccupée par cela; cela signifie que plus de gens joueront à son jeu, ce qui est une bonne chose, surtout après un cycle de développement particulièrement difficile. Mais pour PlayStation, l’optique de ceci est insondable; nous sommes vraiment curieux de voir s’il va essayer de faire du bien avec ses fans de longue date, car la seule option ici est sûrement de mettre le produit dans l’un de ses propre services d’abonnement en réponse.

Ryan a fait valoir que le Xbox Game Pass, en tant que modèle commercial, n’est pas durable. Et il a probablement raison – à moins que vous n’ayez les poches profondes d’un billion de dollars de Microsoft, bien sûr. Pourtant, sous sa surveillance, il a vu l’un des titres développés en interne sur PlayStation lancer le premier jour sur le service d’abonnement même contre lequel il s’est opposé. Quelle que soit la chaîne d’événements qui a conduit à ce résultat, c’est un regard si mauvais qu’il en mendie honnêtement la croyance.

Pensez-vous que PlayStation n’a pas eu son mot à dire à ce sujet? Pensez-vous que l’optique est exagérée ici, et rien de tout cela n’a vraiment d’importance? Sony devrait-il simplement ignorer cela et laisser ses fans payer le prix fort? Dites-nous que les abonnements ne sont pas durables dans la section commentaires ci-dessous.