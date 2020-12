Reid Wiseman nommé nouvel astronaute en chef de la NASA pour les «  temps passionnants à venir  »

La NASA a choisi un nouveau chef pour diriger sa «génération Artemis» d’explorateurs spatiaux et éventuellement sélectionner la première femme et le prochain homme à marcher sur la lune.

Reid Wiseman a été nommé chef du bureau des astronautes au Johnson Space Center de la NASA à Houston. Astronaute lui-même depuis 2009, Wiseman sera désormais responsable de l’affectation des équipages aux futures missions américaines, y compris les vols commerciaux vers la Station spatiale internationale et les missions Artemis en orbite et, peut-être, pour atterrir sur la Lune.

« L’énergie et l’enthousiasme de Reid pour l’exploration spatiale n’ont d’égal que sa prévenance et son engagement envers ses collègues astronautes », Steve Koerner, directeur des opérations aériennes de la NASA, dit dans un communiqué publié jeudi (17 décembre). « Il sera un grand chef pour le bureau des astronautes dans les temps passionnants à venir. »

La sélection de Wiseman est intervenue juste une semaine après que la NASA a nommé un sous-ensemble de son corps d’astronautes à devenez l’équipe Artemis , un groupe de 18 hommes et femmes qui prépareront l’agence à renvoyer les humains à la surface lunaire et peut-être à voler eux-mêmes vers la lune. Wiseman entre également dans le rôle tandis que le premier « opérationnel » la mission de l’équipage commercial est en cours à la station spatiale, avec sept personnes servant pour la première fois à bord du laboratoire orbital.

En tant qu’astronaute en chef de la NASA, Wiseman sera responsable des 46 astronautes américains actuellement actifs dans le bureau et coordonnera la formation, les missions et les activités avec 18 astronautes internationaux supplémentaires du Canada, d’Europe et du Japon. La NASA prévoit également d’annoncer une nouvelle classe de candidats astronautes à la fin de 2021, après une retard dans la sélection du groupe en raison de la pandémie de coronavirus.

Le nouvel astronaute en chef de la NASA, Reid Wiseman, est photographié en 2014 flottant librement à bord de la Station spatiale internationale. (Crédit d’image: NASA)

Wiseman succède à Patrick Forrester, qui a été le astronaute en chef depuis juin 2017 , et que Wiseman a soutenu comme son adjoint. Forrester prend un congé prolongé pour saisir une opportunité personnelle en dehors de la NASA.

<< Pat a fourni une base de leadership constant et direct dans le bureau des astronautes à un moment crucial pour la NASA alors que nous avons lancé les premiers vols commerciaux de l'équipage et posé les bases des missions Artemis. Son dévouement au corps d'astronautes a été évident à chaque tournant et nous apprécions tout le travail acharné qu'il a déployé au cours des trois dernières années », a déclaré Koerner.

Commandant de l’US Navy, pilote d’essai et ingénieur, Gregory Reid « Tonto » Wiseman a parcouru plus de 165 jours à bord de la Station spatiale internationale lors de son premier vol spatial en 2014. Pendant ce temps, il a participé à deux sorties dans l’espace pour améliorer le service mobile. système pour le bras robotique Canadarm2 et commencer les reconfigurations nécessaires pour les missions d’équipage commercial SpaceX et Boeing.

Depuis son retour sur Terre, Wiseman a soutenu le bureau des astronautes dans un certain nombre de rôles, notamment en tant que directeur associé de la direction des opérations aériennes.

Les astronautes en chef entrants et sortants de la NASA, Reid Wiseman (à gauche) et Patrick Forrester (à droite) accompagnent le vice-président Mike Pence hors du bâtiment Neil A. Armstrong Operations & Checkout au Kennedy Space Center en juillet 2017. (Crédit d’image: NASA / Aubrey Gemignani)

Wiseman est le 17e chef du bureau des astronautes de la NASA, un poste qui a été créé et occupé par l’astronaute Mercury Deke Slayton en 1962 (le titre de «chef astronaute» ou «chef du bureau des astronautes» n’a été créé qu’à la fin de 1963, lorsque Alan Shepard a repris le rôle).

Les astronautes en chef précédents comprenaient: Slayton (1962-1963); Shepard (1963-1969); Thomas Stafford (1969-1971); Shepard (1971-1974); John Young (1974-1987); Dan Brandenstein (1987-1992); Robert « Hoot » Gibson (1992-1994); Robert Cabana (1994-1997); Kenneth Cockrell (1997-1998); Charles Precourt (1998-2002); Kent Rominger (2002-2006); Steven Lindsey (2006-2009); Peggy Whitson (2009-2012); Robert Behnken (2012-2015); Christopher Cassidy (2015-2017) et Forrester (2017-2020).