La ligne «  Nous vivons dans une société  » de Joker restaurée dans la scène supprimée étendue de Snyder Cut

De nombreux fans de DC ont trouvé étrange que Zack Snyder ait omis l’un des moments les plus discutés de la Ligue de justice Bande-annonce de HBO Max à la sortie du film terminé. Le cinéaste a en fait laissé le Joker de Jared Leto prononcer la citation emblématique du mème « Nous vivons dans une société … » dans un discours dirigé contre The Batman de Ben Affleck. Les images étaient dans la première bande-annonce officielle de Justice League de Zack Snyder. Mais il n’a pas fait le Snyder Cut finalisé. Zack Snyder a maintenant restauré ce moment dans son intégralité avec une scène supprimée étendue de Ligue de justice mettant en vedette la confrontation épique de Batman et Joker.

Zack Snyder a partagé le clip « Nous vivons dans une société » sur Twitter pour que tous puissent le voir. Ceci est une version alternative de ce qui a finalement été utilisé dans Ligue de justice lors de sa première il y a quelques semaines sur HBO Max. Ces images refaites à la surface donnent plus de contexte à la scène en question et nous permettent un autre baiser du Joker de Jared Leto, qui ne pourra peut-être plus jamais refaire surface dans le DCEU après cela.

Le dialogue de Batman correspond à ce que nous voyons dans le film, alors qu’il répond aux railleries de Joker Robin, révélant que Harley Quinn de Margot Robbie est mort dans ses bras. Il grogne: « Tu sais que c’est drôle. Tu parles de gens qui sont morts dans mes bras. Parce que quand j’ai tenu Harley Quinn, et qu’elle saignait et mourait, elle m’a supplié, avec son dernier souffle, que quand je t’ai tué, pas d’erreur, je vais te tuer, que je le fasse lentement. Je vais honorer cette promesse. «

Batman retire la carte de Joker de sa main, « Peut-être que cela vous sera utile? » Joker n’accepte pas le monologue émotionnel de Batman. Et c’est là que nous entendons enfin Jared Leto prononcer ces mots emblématiques.

« Honneur? Vraiment Bruce? Honneur? Nous vivons dans une société … Où l’honneur est un lointain souvenir. Au fait … Selon vous, qui a crié le plus fort? La fille? Ou le garçon? »

Joker rit alors au visage de Bruce Wayne alors que Batman se retourne, pensant au sort de divers Robins tués par Joker. Scène de fin. C’est essentiellement ce que nous avons obtenu dans la coupe finale, avec un « Nous vivons dans une société ». Ce dernier prologue montre Batman, Mera, Joker, Deathstroke et Flash essayant d’aller contre Dark Superman et Darkseid dans la réalité Knightmare, qui met en place un Ligue de justice 2 nous n’obtiendrons jamais. Probablement. Mais vous ne pouvez jamais être trop sûr.

«Nous vivons dans une société» est un mème Joker emblématique qui remonte à des années sur Internet. Ce qui a commencé comme un humour absurde est maintenant devenu une parodie ou un mantra sérieux selon le côté du mouvement #ReleasetheSnyderCut sur lequel vous tombez. Jusqu’à ce moment, ici dans cette scène supprimée, Joker, en tant que personnage, n’avait jamais dit de variation de la ligne, c’est pourquoi cela est devenu si grave lorsque Jared Leto a prononcé la phrase dans le principal. Coupe Snyder bande-annonce sortie il y a des mois.

Zack Snyder a partagé la scène étendue supprimée « Nous vivons dans une société » pour célébrer la sortie de son édition en noir et blanc Justice League: Justice is Grey qui a commencé à être diffusée sur HBO Max plus tôt cette semaine.

Sujets: Justice League, Snyder Cut, HBO Max, Streaming