‘Ratchet & Clank : A dimension apart’ : la PS5 reçoit l’un de ses titres les plus colorés, mais il manque encore quelque chose au jouable

S’il y a quelque chose qui ne peut pas être discuté avec le dernier ‘Ratchet & Clank’ c’est sa superbe section technique. Dans son mode Performance RT, qui permet la 4K dynamique, 60fps et le ray-tracing, le jeu est un spectacle visuel car presque littéralement n’a pas été vu dans le catalogue de jeux jusqu’à présent clairsemé de la PS5. Seuls quelques moments particulièrement brillants de « Spider-Man: Miles Morales » l’éclipsent de ce point de vue technique.

Ce n’est pas un élément négligeable. Les jeux ne devraient pas seulement être des graphismes éblouissants et de la jonglerie technique, mais La vérité est que l’identité de ‘Ratchet & Clank’ repose traditionnellement sur deux problèmes : les fusillades endiablées poitrine nue (les origines de la saga remontent à une époque où il n’y avait aucune couverture ou prévue) avec des armes variées et bruyantes et une variété de paramètres et d’environnements. Et les deux choses sont bonnes pour le lifting de cette nouvelle ‘Une dimension séparée’.

Et bien que cela soit plus que suffisant pour soutenir quelques heures de plaisir sans préjugés et sans plus de bêtises, et même dans certains moments très bien gérés (c’est sensationnel de voir comment les gens d’Insomniac Games maîtrisent certains ressorts narratifs – voici l’inévitable tutoriel de démarrage est une vraie leçon d’immersion dans l’histoire et l’apprentissage des règles), ‘Ratchet & Clank: A dimension apart’ est à mi-chemin si on lui demande quelque chose de plus. Et qu’il avait les outils à portée de main pour y parvenir.

Au-delà de la partie technique, ‘A Dimension Apart’ suit scrupuleusement la mécanique et la narration du reste des jeux de la série : des scénarios linéaires ponctués de petites arènes dont vous ne pouvez pas sortir et que vous devez éliminer des ennemis avant de continuer. Certains ressorts qui figuraient déjà dans les premiers jeux PS2, et que deux générations plus tard, reçoivent du ray-tracing comme seule impulsion.

Dimensions basses

Le jeu introduit l’idée de multivers, très en vogue ces derniers temps, dans la tradition de ‘Ratchet & Clank’, et introduit un nouveau Lombax, Rivet, qui est l’homologue féminin de Ratchet dans une dimension futuriste où Nefarius a triomphé et est devenu un dictateur omnipotent. C’est une bonne idée, et surtout, elle promet plus que ce qu’elle accorde alors au joueur, puisqu’elle fournit dans les premières barres un outil pour traverser des portails qui n’est pas exploité comme il le mérite.

Il existe des portails dans les arènes de combat qui nous permettent de les traverser immédiatement. C’est une excellente idée qui aurait pu être exploitée plus avant : en effet, dans l’un des premiers boss, apparu dans un long jeu montré il y a quelques semaines, il passe d’un décor futuriste à un décor sauvage avec de la faune. C’est une idée intéressante, mais elle n’est guère exploitée dans le jeu : les portails sont laissés pour donner une mobilité supplémentaire dans certaines arènes, mais ils ne supposent pas une contribution stratégique d’importance dans les combats. Ce n’est qu’à un certain niveau, comme les cristaux, qui se métamorphosent complètement en un instant, qu’il y a des idées visuelles, de la puissance technique et des propositions mécaniques, mais plus comme une surprise isolée que comme une idée ferme.

Ce n’est pas tant que « Ratchet & Clank » ne fonctionne pas, mais qu’il en promettait beaucoup plus : les portails ne permettent que de passer d’un côté à l’autre pendant le combat, et ne peuvent pas être localisés au choix du joueur. Il y a une certaine paresse dans la conception, en ce sens, qui est contagieuse aux armes : elles sont amusantes et avec des effets saisissants, comme toujours dans la série, mais elles ont été conçues sans trop d’étincelle et le jeu est surmontable en utilisant juste un quelques-uns (le pistolet de base, les grenades et une arme plus puissante pour les courtes distances).

Il serait injuste de dire que ‘A dimension apart’ est un jeu un peu travaillé : C’est techniquement superbe, les changements de personnage et de réglage sont amusants et il propose continuellement de nouvelles mécaniques (Des bottes anti-gravité pour Rivet, et de nouveaux mouvements dans la série, au contrôle de Clank dans de petites phases de puzzle qui font néanmoins pâle figure par rapport aux propositions récentes dans la même veine comme ‘Immortals Fenyx Rising’). Mais à ce stade et pour ses débuts sur PS5, nous nous attendions à un jeu qui donnerait un twist à la saga, et ce n’est qu’un ‘Ratchet’ de plus : amusant, impeccable, très soigné… et c’est tout.