Christopher McDonald fera ses débuts au MCU dans l’invasion secrète de Marvel

Un autre membre de la distribution a signé pour Marvel’s Invasion secrète série sur Disney +. Christopher McDonald (Heureux Gilmore, Thelma et Louise) a rejoint le projet et jouera aux côtés de Samuel L. Jackson, qui fait son retour une fois de plus en tant que Nick Fury. Il s’agit de la dernière série se déroulant dans les limites de l’univers cinématographique Marvel qui se prépare à entrer en production. Maintenant, McDonald s’est joint à l’action. Bien qu’il semble que ce ne soit pas un rôle unique.

Selon un nouveau rapport, Christopher McDonald a signé sur la ligne pointillée pour apparaître dans Secret Invasion. L’émission est basée sur l’événement croisé Marvel Comics 2008 du même nom. Le rôle de McDonald est actuellement gardé secret. Cela dit, le rapport note spécifiquement que ce rôle est un «personnage nouvellement créé». De plus, ce personnage aurait le potentiel de passer dans le plus grand MCU, y compris des films possibles et d’autres émissions Disney +. Cela implique que le rôle de McDonald, quel qu’il soit, sera important dans le cadre plus large du MCU.

Christopher McDonald a eu une longue et impressionnante carrière à Hollywood qui remonte à la fin des années 70. Il a accumulé plus de 200 crédits d’acteur au fil des ans. Certains de ses crédits notables comprennent Quiz Show, La Faculté et des émissions de télévision telles que Boardwalk Empire et La bonne femme. McDonald est probablement plus connu pour son rôle de Shooter McGavin dans la comédie de golf d’Adam Sandler Joyeux Gilmore. Il joue actuellement dans la série acclamée de HBO Hacks et est récemment apparu dans Netflix On peut être des héros.

Alors que les détails de l’intrigue pour la série sont en grande partie gardés sous clé pour le moment, les bandes dessinées fournissent des indices majeurs. Dans le Invasion secrète événement crossover, il est révélé que la race extraterrestre qui change de forme des Skrulls, que nous avons rencontrés Capitaine Marvel, infiltrent la Terre depuis des années et remplacent de nombreux héros de la planète par des imposteurs. Cela prépare le terrain pour une invasion totale. La série a été écrite par Brian Michael Bendis avec des œuvres de Leinil Francis Yu.

Ben Mendelsohn, qui a joué les Skrull Talos en Capitaine Marvel, reprend également son rôle. Les autres membres confirmés de la distribution incluent Olivia Colman (Le favori), Emilia Clarke (Jeu des trônes), Kingsley Ben-Adir (Une nuit à Miami) et Killian Scott (Meurtres à Dublin). Thomas Bezucha (Laisse le partir) et Ali Selim (La tour imminente) devraient diriger la série Disney +.

WandaVison et Le faucon et le soldat de l’hiver, diffusé plus tôt cette année sur Disney +, a lancé une nouvelle ère de Marvel TV en direct. Ces émissions viennent avec des budgets énormes et sont fortement liées aux films. D’autres spectacles à venir comprennent Loki, She-Hulk, Mme Marvel, Hawkeye, Ironheart, Moon Knight et Guerres d’armure. Le directeur des studios Marvel, Kevin Feige, a confirmé précédemment que les personnages qui font leurs débuts dans ces émissions se retrouveront également dans les films. Par exemple, Iman Vellani, qui joue le personnage principal dans Mme Marvel, est sur le point d’apparaître dans Capitaine Marvel 2, alias Les merveilles. Invasion secrète n’a pas encore de date de sortie. Cette nouvelle nous parvient via Deadline.

Sujets: Invasion secrète, Disney Plus, Streaming