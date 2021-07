Julie And The Phantoms Saison 2 : Date de sortie confirmée ?

– Publicité –



Julie et les fantômes ont été l’une des émissions les plus attendues de Netflix. Les fans étaient impatients de voir la suite après la première saison. Cependant, cela fait un an que les créateurs de la série sont restés silencieux sur son avenir. Nous avons enfin des nouvelles passionnantes à partager avec le public. Alors, creusons.

Julie et ses fantômes peuvent être décrits comme la couronne du roi du streaming de Netflix. La plateforme de streaming a gagné en popularité avec le lancement de l’émission à l’été 2019. Elle a attiré un auditoire impressionnant. Les fans sont impatients de plus après avoir assisté à une saison incroyable. Ils veulent en savoir plus sur Julie & the Phantoms Season 2. C’est tout ce que nous avons.

Date de sortie de la saison 2 de Julie et les fantômes

Si les rumeurs selon lesquelles Julie & The Phantoms recevrait une autre saison sont vraies, alors la deuxième saison peut être attendue entre la fin de 2022 et le début de 2023. Les fans devraient donc croiser les doigts et souhaiter le meilleur. Abonnez-vous à notre kiosque pour les dernières nouvelles.

Casting de la saison 2 de Julie et les fantômes

Il est peu probable que le casting original ne revienne pas dans la série. Cela signifie que nous verrons ce qui suit :

Madison Reyes, Julie Molina

Charlie Gillespie incarne Luke

Alex Owen Patrick Joyner

Reggie Jeremy Shada

JadahMarie est Flynn

Sacha Karlson dans le rôle de Nick

Savannah May en tant que Carrie

Bande-annonce de la saison 2 de Julie et les fantômes

La bande-annonce n’est pas encore disponible. Ce n’est pas surprenant car il n’a pas été renouvelé ! Nous mettrons tout en œuvre pour que la remorque soit disponible dès que possible.

Résumé de la saison 2 de Julie et les fantômes

Un synopsis n’a pas encore été publié. Il y a plus à faire pour les fantômes de la saison 2 de Phantoms. Ils veulent atteindre et se connecter avec le public. Ils font face à de nombreux défis et ont beaucoup à apprendre.