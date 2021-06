Guide : Ratchet & Clank : Rift Apart : fidélité, performances, performances RT – Quel mode graphique est le meilleur ?

Lequel mode graphique est le meilleur dans Ratchet & Clank: Rift Apart? Vous pouvez choisir parmi trois options différentes pour profiter du dernier jeu de plateforme d’action d’Insomniac Games : fidélité, Performance, et RT de performances. La fidélité se concentre sur la meilleure qualité graphique possible, tandis que les performances se concentrent sur la fréquence d’images. Performance RT est mieux considéré comme une combinaison des deux, sacrifiant la résolution au profit de la fréquence d’images et du lancer de rayons. Dans le cadre de notre Guide Ratchet & Clank: Rift Apart, nous allons répondre à la question : quel mode graphique est le meilleur?

Sur cette page: Ratchet & Clank : Rift Apart : fidélité, performances, performances RT – Quel mode graphique est le meilleur ?

Le mode graphique de Ratchet & Clank: Rift Apart peut être modifié à tout moment, mais le titre redémarrera votre point de contrôle actuel lorsque vous apporterez une modification. Cependant, les points de contrôle du jeu sont fréquents et nombreux, nous vous recommandons donc d’expérimenter et de trouver un paramètre qui correspond le mieux à vos besoins.

fidélité

Fidelity fonctionne à 30 images par seconde, mais possède des fonctionnalités graphiques telles que le lancer de rayons, un éclairage amélioré et une densité de scène améliorée. Dans cette scène particulière, il semble y avoir plus de vaisseaux spatiaux dans la skybox, et l’éclairage est globalement plus cinématographique. Cependant, le framerate est discordant, en particulier venant d’autres jeux à 60 images par seconde sur PS5.

Performance

La performance tourne à 60 images par seconde et ajuste l’éclairage et la densité de la scène pour y parvenir. Il semble y avoir une réduction du nombre de vaisseaux spatiaux présents dans la skybox, bien que la scène ne perde pas trop de son spectacle en conséquence. Ce mode n’a pas non plus de lancer de rayons, ce qui signifie que certaines surfaces réfléchissantes semblent plus plates qu’en mode Fidélité.

RT de performances

Performance RT est une combinaison de fidélité et de performance, sacrifiant la résolution au profit du lancer de rayons. Il présente les mêmes compromis que Performance en termes d’éclairage et de densité de scène, mais présente une image légèrement plus floue au profit de la conservation des surfaces réfléchissantes de Fidelity. Bien que la qualité de l’image en prenne un coup notable, elle a toujours l’air assez propre en fonction de la distance à laquelle vous vous asseyez de votre écran de télévision.

Quel mode graphique est le meilleur ?

Après avoir passé plusieurs heures avec chacune des options, nous aimons RT de performances le meilleur, mais vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec aucun d’entre eux. Insomniac Games a livré une fluidité de 30 images par seconde en fidélité, donc si vous pouvez vous adapter à la fréquence d’images « plus lente », vous apprécierez peut-être le maximum de plaisir pour les yeux disponible. À notre avis, cependant, les sacrifices consentis en Performance et RT de performances sont plus que justifiés par le gameplay fluide et réactif. Le titre est toujours magnifique à 60 images par seconde, et à une distance de visualisation moyenne de votre écran, il est peu probable que vous puissiez percevoir les différences de résolution. Nous aimons le lancer de rayons car il ajoute de la profondeur à chaque scène, et vu que le développeur a trouvé un moyen de présenter le meilleur des deux mondes, nous recommandons Performance RT comme la meilleure façon de jouer.

Lequel mode graphique allez-vous utiliser dans Ratchet & Clank : Rift Apart ? Choisissez votre configuration préférée dans la section commentaires ci-dessous.