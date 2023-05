Ralph Garman explique pourquoi il n’est pas dans le redémarrage du Joe Schmo Show

TBS a annoncé un renouveau pour Le spectacle de Joe Schmo, ramenant le même concept avec une toute nouvelle distribution d’acteurs… ainsi qu’un nouveau Schmo. Un changement clé qui se produit cette fois-ci est que Ralph Garman ne figurera pas dans le renouveau. Dans les trois itérations précédentes de l’émission, Garman avait joué l’hôte, dépeignant un personnage distinct pour chaque saison. Un teaser pour le renouveau révèle que Cat Deeley est le nouvel hôte et qu’il n’y avait aucune trace de Garman nulle part.





Parlant du redémarrage avec The Hollywood Reporter, Garman a expliqué toute l’histoire de la raison pour laquelle il n’est pas impliqué dans le nouveau Spectacle de Joe Schmo. Il dit qu’il a été approché pour apparaître dans la nouvelle saison, bien que le pitch ait été pour une brève apparition plutôt que de servir d’hôte. Dès le début, Garman s’est senti « déçu », même s’il était toujours prêt à revenir pour le camée pour le bien des fans qui seraient heureux de le voir.

« [Producer Dave Kneebone] m’a appelé et m’a dit qu’ils allaient le ramener, et qu’ils n’étaient pas intéressés à m’avoir à nouveau l’hôte, ce qui était évidemment décevant « , a déclaré Garman. « Mais ils avaient une idée où ils voulaient faire une apparition avec moi dans le nouveau spectacle. Évidemment, j’étais un peu découragé car j’espérais revenir à ma place habituelle. Mais j’y ai pensé. J’ai dit: « Ce pourrait être amusant pour les fans de la série originale de me voir dans celle-ci. »

Garman n’a pas voulu dire quelle était exactement l’idée du camée, car cela pourrait divulguer des spoilers de la série. C’était quelque chose à quoi Garman avait dit qu’il serait ouvert, mais les discussions ont rapidement pris une tournure lorsqu’il a ensuite été informé que le projet était déjà presque terminé avec le tournage. Cela a donné à Garman l’impression qu’on ne pensait qu’à la dernière minute, sentant que cela semblait « juste une réflexion après coup ». Même ainsi, Garman a demandé aux producteurs de l’émission de parler davantage du camée potentiel avec son manager et qu’ils pourraient partir de là.

Le renouveau de Joe Schmo recommence

Après ces discussions, Garman dit qu’il n’a pas entendu un mot jusqu’à une semaine et demie plus tard, lorsqu’il a reçu un appel téléphonique surprise. On lui a dit qu’il était sur la feuille d’appel pour le lendemain et qu’il devait se faire tester pour le COVID, et que le manque de communication n’a fait qu’ajouter à la frustration. Lorsque les producteurs de l’émission lui ont alors fourni une offre pour le camée qu’il a trouvé insultant, Garman s’est rendu compte qu’il valait mieux à ce moment-là simplement s’en aller.

« Je ne sais pas où était la rupture de communication, mais ils sont revenus avec une offre qui, franchement, ajoutait l’insulte à l’injure », a expliqué Garman. « J’ai eu l’impression que je n’étais pas prioritaire sur la liste de qui que ce soit, évidemment, du fait que je n’ai pas été contacté entre ces deux appels téléphoniques. Mais quand j’ai vu ce qu’ils proposaient de me payer, je me suis dit : ‘ Ouah.’ Vous ressentez des choses dans votre ventre et j’ai dit: « Cela ne me convient vraiment pas. » Alors je suis revenu et j’ai dit : ‘Non, je vais réussir.’ »

Il a ajouté: « Et puis ils sont revenus et ont dit: » Que pouvons-nous faire pour vous rendre heureux? Et à ce stade, j’étais mécontent. (des rires.) J’étais comme, ‘Tu sais quoi? Tu fait ton Joe Schmo – allez faire votre truc. J’en ai fait trois dont nous sommes très fiers, et partons. Donc le camée qui aurait pu être, n’est jamais arrivé. »

Garman ajoute que Le spectacle de Joe Schmo est toujours une grande partie de sa vie, et il aurait été heureux de revenir, surtout en tant qu’hôte, si les circonstances étaient différentes. Bien qu’il souhaite bonne chance à tout le monde lors de la reprise, Garman admet également que la façon dont les choses ont été gérées avec son camée potentiel lui donne l’impression qu’il ne regardera probablement pas la nouvelle saison.

« Après tout, j’ai l’impression que je leur souhaite bonne chance », a-t-il déclaré. « Nous avons fait le nôtre ; ces gens vont faire le leur. Je vais probablement passer [on watching it]. »