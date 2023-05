Stephen Amell pense que les fans de DC devraient être reconnaissants pour l’Arrowverse

Bien qu’il ait réalisé quelques succès au box-office et des films dont on se souvient avec tendresse, l’univers cinématographique de DC n’a pas atteint le succès escompté jusqu’à présent. En fait, les principales réalisations réalisées par la société de bande dessinée en termes d’adaptations à l’écran ces dernières années sont principalement venues de la télévision avec le Arrowverse ou au format animé.





Depuis la première de Smallville en 2001, l’invasion de la série DC sur The CW était imminente, vu à quel point ces productions fonctionnaient bien. Ce qu’ils n’imaginaient pas, c’est qu’ils seraient capables de réaliser ce qui n’était pas réalisé dans les salles.

Un an avant que Zack Snyder ne fasse les premiers pas vers la construction de son univers étendu avec Homme d’acierla CW plantait déjà ses propres graines avec la première de Flèche. En 2014, Le flash rejoint, et le reste appartient à l’histoire.

En 2019, alors que le Snyderverse s’effondrait en raison d’une combinaison de facteurs qui n’avaient souvent rien à voir avec la vision du réalisateur, l’Arrowverse a atteint son apogée avec la première de Crise sur des terres infiniesle crossover qui a adapté l’un des scénarios les plus populaires de la mythologie de DC Comics.

Criseen plus de regrouper tous les salons de la franchise à l’époque, Flèche, Le flash, Les légendes de demain de DC, Super Girl, Éclair noir et Batwomana ramené des stars de toute l’histoire de l’entreprise telles que Tom Welling, Kevin Conroy, Ashley Scott et Burt Ward parmi beaucoup d’autres.

De plus, des acteurs qui jouaient à l’époque d’autres personnages de DC dans des productions qui n’avaient rien à voir avec l’Arrowverse, ont également fait leur apparition, comme Alan Ricthson, Curran Walter, Tom Ellis et même Ezra Miller.

Avec tous les croisements, ainsi que les séries individuelles se connectant en permanence avec leurs compagnons, l’Arrowverse a prouvé qu’il était possible de construire un univers interconnecté. Et Stephen amell pense que les fans devraient apprécier davantage ce que la franchise CW a fait.

Stephen Amell dit que « les gens doivent regarder ce qu’ils ont fait à la télévision »

Dans une récente interview avec Entertainment Weekly, Amell a partagé son opinion sur le peu d’appréciation que l’Arrowverse semble recevoir par rapport à l’énorme exploit qu’ils ont réalisé, rappelant comment tout a commencé pour eux :

« Greg Berlanti m’a appelé dans son bureau et m’a dit : ‘Hé, nous allons présenter Barry Allen. C’est le Flash. Nous voulons passer le prochain peu de temps à construire la Justice League à la télévision. Et c’est précisément ce qu’ils ont fait. Je veux dire, je pense que DC reçoit beaucoup de conneries pour ne pas avoir construit cette interconnexion [film] univers, mais je pense juste que les gens doivent regarder ce qu’ils ont fait à la télévision. Des croisements avaient été faits auparavant, ils seront refaits, mais l’échelle à laquelle nous l’avons fait était sans précédent.

Amell a récemment enfilé à nouveau le costume Green Arrow lors de la neuvième et dernière saison de Le flash, la seule série Arrowverse à avoir survécu aussi longtemps. Cependant, ce n’est peut-être pas la fin définitive de la franchise, ou du moins c’est ce qu’espère le showrunner Eric Wallace.

Certes, l’Arrowverse a réalisé quelque chose d’incroyable alors que Marvel Studios semblait être le seul capable d’enchaîner toutes leurs productions sur le long terme. Pour l’instant, il n’est pas certain que James Gunn ait intérêt à poursuivre d’une manière ou d’une autre certaines des histoires créées par The CW. En fait, Superman et Loïsqui n’est plus considéré comme faisant partie de l’Arrowverse, pourrait ne pas continuer au-delà de sa troisième saison malgré son bon accueil des fans et des critiques.