« Wynonna Earp » aura la saison 5 sur Syfy et Netflix?

La quatrième saison de « Wynonna Earp», Série créée par Emily Andras et mettant en vedette Melanie Scrofano, a commencé à être diffusée sur Syfy le 5 mars 2021 et s’est terminée le 9 avril après douze épisodes, mais les fans de fiction demandent déjà un cinquième opus.

Les douze nouveaux chapitres de la fiction occidentale surnaturelle basée sur la collection de bandes dessinées éponyme de Beau Smith ont été annoncés le 21 juin 2018 à la Convention internationale de la bande dessinée de San Diego.

En raison de problèmes financiers chez IDW Entertainment, le début de la production de la nouvelle saison a été retardé et le 2 juillet 2019, il a été annoncé que la production commencerait à la fin de 2019 et que le tournage commencerait en janvier 2020.

Enfin, le tournage du quatrième opus de « Wynonna Earp»A commencé à Calgary le 15 janvier 2020, mais a été arrêté le 16 mars en raison de la pandémie de coronavirus, et les enregistrements ont repris le 16 juillet 2020.

« WYNONNA EARP » AURA-T-IL LA SAISON 5?

La réponse courte est non. Le 5 février 2021, Syfy a annoncé que la quatrième saison serait la dernière des E! Entertainment Television l’a nommé « Best New Show » de 2016, et la même année, il a été élu par Variety parmi les 20 meilleures séries.

«Je tiens à remercier nos merveilleux acteurs et notre équipe, qui ont tous contribué à amener Wynonna Earp à notre public fidèle et passionné », a déclaré la showrunner / productrice exécutive Emily Andras dans une déclaration partagée par EW.

Il a ajouté: «Nous ne pourrions être plus fiers de ces six derniers épisodes sur SYFY, et nous sommes ravis de les partager avec nos fans bien-aimés, qui ont changé nos vies pour toujours. J’ai eu l’honneur de raconter l’histoire de Wynonna et de sa famille, et avec Seven24, Cineflix et CTV Sci-Fi espèrent que nous pourrons continuer à partager leurs histoires inspirantes à l’avenir. «

«De temps en temps, un spectacle est livré avec un message puissant qui résonne au-delà de toutes les attentes de ses fans, et pour SYFY, ce spectacle a été ‘Wynonna Earp«», A déclaré Frances Berwick, présidente de NBC Universal Entertainment Networks. «Nous sommes très reconnaissants à Emily Andras et à son incroyable équipe qui ont brillamment mis en lumière de vrais problèmes d’identité et de sexualité tout au long des quatre saisons de l’émission. Depuis le début, cette émission a profondément connecté nos téléspectateurs, atteignant de nouveaux fans chaque saison, remplissant les théâtres du Comic-Con, obtenant des nominations aux prix par écrit et même recueillant plusieurs panneaux publicitaires financés par des fans à Times Square. À nos Earpers, nous sommes si fiers d’avoir partagé un récit aussi incroyable avec vous tous. Merci pour votre passion et merci d’avoir fait ce voyage avec nous ».

Pendant ce temps, le PDG d’IDW, Ezra Rosencraft, a déclaré: «Nous sommes très fiers de ‘Wynonna Earp‘et de toutes les personnes impliquées dans le programme. Nous remercions SYFY d’avoir donné une excellente course à un programme aussi spécial. L’incroyable dynamisme d’Emily, son équipe incroyable et son fandom incroyable ont fait d’être une joueuse de soutien dans son parcours de quatre saisons un véritable honneur.