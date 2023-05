Rainn Wilson se souvient d’avoir failli manquer le casting du bureau

Peux-tu imaginer Le bureau avec quelqu’un d’autre que Rainn Wilson jouer Dwight Schrute? C’est quelque chose qui a failli se produire, et tout cela grâce à l’effondrement d’un projet qui a permis à son casting de se concrétiser. Basé sur la série anglaise du même nom, Le bureau diffusé pendant neuf saisons de 2005 à 2013. Parmi les personnages les plus populaires figurait Dwight de Wilson, responsable de certains des moments les plus drôles de la série tout au long de sa diffusion.





Lors d’une récente conversation avec Theo Von, Wilson a expliqué qu’il avait failli manquer l’émission. À l’époque, lorsque la série entrait pour la première fois en préproduction, il avait eu vent du remake américain et, en tant que fan de la version anglaise, Wilson était déçu de ne pas pouvoir être impliqué. Le problème était que l’acteur était déjà attaché à un pilote de série comique distinct mettant en vedette Janeane Garofalo, comme l’explique Wilson.

« J’étais censé être dans cette émission télévisée de Janeane Garofalo, et sur le chemin de la lecture à table, je suis tombé sur ce responsable de la télévision. Il a dit: » Oh, je suis tellement excité, nous allons faire le Version américaine de The Office.’ J’avais vu la version anglaise et j’ai adoré. Dehors, je me disais : « Oh, c’est génial ! » À l’intérieur, je me disais: ‘F ***, je veux être là-dessus.' »

Malheureusement, malgré les noms de qualité attachés au casting, le pilote lui-même « n’était pas très bon », comme l’admet Wilson. Il l’a appris de première main lorsque la lecture du pilote a été si désastreuse que le projet a été immédiatement abandonné. C’était en fait une excellente nouvelle pour Wilson, qui a profité de ce nouveau temps libre pour auditionner pour Le bureau. Le reste appartient à l’histoire de la télévision.

« Janeane est adorable. Il ne s’agit pas d’elle. Mais le pilote n’était pas très bon. Nous avons lu le pilote. Bob Odenkirk y était, moi et Bob Odenkirk, et Marc Maron. La lecture s’est tellement mal passée qu’ils ont débranché le Au moment où je suis rentré à la maison, ils ont dit: « Ils ne tournent pas ça. » À l’intérieur, je me disais : ‘Je passe une audition pour The Office !’ Effectivement, un mois plus tard, j »ai auditionné pour The Office, et j »ai eu Dwight quelques mois après ça. Donc, on ne sait jamais, les enfants. Parfois, un rejet et une déception sont une bonne chose, et c »est juste une voie à suivre où d’autres portes peuvent s’ouvrir. »

Le bureau aurait été très différent sans Dwight de Rainn Wilson

Si Wilson n’était pas disponible, le personnage de Dwight aurait certainement été très différent, peu importe qui a finalement obtenu le rôle. Il pourrait ont été Seth Rogen, car il était l’un des espoirs qui avaient auditionné pour le rôle de Dwight. Parmi les autres acteurs qui ont essayé le rôle figurent Matt Besser, Patton Oswalt et Judah Friedlander. Tous de beaux talents, mais Wilson semble être né pour jouer Dwight Schrute. S’adressant à Theo Von, Wilson ne pouvait pas être plus reconnaissant pour son casting, car il a également noté à quel point il était incroyable de faire partie du phénomène qui est Le bureau.

« Je n’aurais jamais pensé que j’aurais une meilleure émission que The Office. Neuf saisons, 200 épisodes, tout le monde s’entendait bien. A eu un grand impact. C’était drôle comme l’enfer. C’est un personnage génial. Beaucoup d’argent. Des gens amusants partout. »

Le bureau peut être trouvé en streaming sur Peacock.