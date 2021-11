« Star Wars: Ahsoka » ajoute Ivanna Sakhno à sa distribution principale

« Star Wars » est sur le point d’accorder à Ahsoka Tano, l’un des personnages les plus appréciés de la franchise, sa propre série d’action en direct, qui fera partie de la gamme de productions exclusives du service Disney +, et cela commence déjà à façonner sa distribution principale.

Après avoir confirmé Rosario Dawson en tant que protagoniste de la série après sa participation acclamée à la deuxième saison de « The Mandalorian », Natasha Liu Bordizzo dans le rôle de Sabine Wren et la possibilité de voir Hayden Christensen dans le rôle d’Anakin Skywalker, il a été confirmé que cette production mettra en vedette avec la performance d’Ivanna Sakhno.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Book of Boba Fett » révèle le compte rendu officiel de ses épisodes

Sakno jouera un tout nouveau personnage qui a été créé pour cette série particulière, selon les informations fournies par Deadline. Elle a des rôles dans des productions populaires telles que « Pacific Rim : Uprising », « High Fidelity » ou « The Spy Who Dumped Me ».

Après la confirmation de cette nouvelle série, Rosario Dawson a exprimé son enthousiasme à poursuivre l’histoire de ce personnage à travers une conversation avec « StarWars.com ». «Je pense qu’elle ajoute de la complexité au bien et au mal d’une manière que nous n’obtenons pas toujours une morale. C’est juste de la fantaisie. Et je pense qu’elle représente quelque chose de plus fort que ça, sur la détermination, l’intrépidité et la ténacité », a-t-il commenté.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Hellbound »: Il n’y a toujours pas de plans pour une deuxième saison

« Star Wars: Ahsoka » présente Dave Filoni en tant que producteur exécutif avec Jon Favreau. Le couple aurait été à l’origine du développement principal de la série « The Mandalorian ». De plus, Filoni s’est imposé comme l’une des voix les plus importantes de la franchise depuis « The Clone Wars » et « Star Wars: Rebels ».

Lors d’une récente conversation avec le magazine Empire, Filoni a déclaré se sentir très excité pendant le processus d’écriture de la série. « C’est quelque chose que vous imaginez faire depuis longtemps. Et puis tu commences à trembler quand tu es assis là et maintenant tu devrais. J’ai longtemps pensé à cette aventure pour Ahsoka et c’est intéressant de voir comment elle a évolué », a déclaré le scénariste. La série n’a pas encore de date de sortie officielle.