Soapbox: S’il vous plaît, ne laissez pas GTA 4 pourrir sur PS3, Rockstar

À la fin de cette semaine, chaque ligne principale Grand Theft Auto le jeu qui vaut toujours la peine d’être joué sera disponible sur PlayStation 5 et PS4 – à l’exception d’un. Le mal nommé Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition remasterise III, Vice City et San Andreas pour les systèmes de Sony, ce qui signifie qu’ils rejoignent Grand Theft Auto V avec des versions natives dans le cadre de leurs gammes. Mais il manque quelque chose ici : Grand Theft Auto IV. Niko Bellic est toujours bloqué sur PS3 – vous ne pouvez même pas diffuser le jeu via PS maintenant – et cela doit être rectifié.

La poursuite du rêve américain par l’Europe de l’Est a été le premier jeu de la série auquel j’ai correctement joué, et en tant que dernier titre GTA principal depuis que la franchise est passée en 3D sans port PS5 ou PS4, je ne veux pas que Rockstar l’oublie. ce. S’il vous plaît, ne laissez pas GTA 4 pourrir sur PS3, Rockstar. Je veux retourner jouer au bowling avec Roman.

Tout commence par la chanson thème. Ce chef-d’œuvre d’une mélodie capture les vibrations effroyablement sombres et inquiétantes de l’histoire, contrairement à tout autre chose. Je me souviens de l’avoir répété lorsque le jeu a été lancé pour la première fois en avril 2008 et je fais exactement la même chose que j’écris cet article. C’est terriblement bon ; pour être honnête, je prendrais cela sur PS5 seul et l’appellerais un jour. Dieu, donne-moi un thème PS5 avec ce jeu en arrière-plan.

Quoi qu’il en soit, l’expérience du monde ouvert elle-même : certains l’aiment et d’autres moins. Roman vous appelle en effet un peu trop, mais avec tant d’autres activités auxquelles participer, il est facile d’ignorer l’histoire pendant quelques heures et de s’amuser un peu. Promenez-vous le long de la côte et explorez le parc à thème, allez au cabaret, buvez-vous au bar ou rendez-vous au club de strip-tease lorsque le soleil se couche. Bien sûr, les titres modernes peuvent faire ces activités facultatives un peu mieux, mais il n’y a rien de tel que le ton sérieux de Liberty City. Et si cette humeur devient trop forte, traquez l’une des quêtes non marquées pour certaines des missions secondaires les plus amusantes.

Si GTA 4 devait revenir sur PS5 et PS4, il devrait probablement être livré avec Le PERDU et damné et La ballade de Gay Tony extensions. Je n’ai jamais eu la chance de jouer à ce dernier DLC, il y a donc un tout nouveau contenu à découvrir si Rockstar décidait de remasteriser l’ensemble de l’offre. Et depuis ce est Rockstar dont nous parlons, une réédition comme celle-ci serait probablement payante. Je le paierai, à contrecœur.

Je suppose que l’original PS3 est dans le même genre de situation que Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, en ce sens qu’ils sont tous deux des classiques incontestés toujours bloqués sur le matériel d’origine. Et ce matériel se trouve être l’architecture Cell maladroite du troisième système domestique de Sony. Mais les petits studios ont réussi à porter leurs jeux PS3 sur du matériel moderne, et Rockstar est un géant de l’industrie. Si quelqu’un peut le faire, c’est l’un des plus grands développeurs au monde.

Ainsi, alors que le studio réédite ses classiques PS2 et jette potentiellement son dévolu sur un remake de Red Dead Redemption, j’espère que Rockstar n’oubliera pas l’autre jeu PS3 qu’il a sorti. Complétez le package et remasterisez également GTA 4 pour PS5 et PS4. Le jeu ne mérite pas d’être laissé pour compte et finalement oublié. Je demanderai à Roman d’appeler Sam Houser si mon plaidoyer n’est pas satisfait.

Voulez-vous aussi que Rockstar remasterise GTA 4 ? Placez votre vote dans notre sondage et développez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.