La nouvelle annonce Western de Kevin Costner bombardée de commentaires en colère sur le départ de Yellowstone

Kévin Costner a causé un énorme bouleversement en s’éloignant de la franchise Yellowstone plus tôt ce mois-ci, et il semble que les fans ne pardonnent toujours pas sa décision. Les retombées du départ de l’acteur de la série populaire de Paramount pourraient bien finir par impacter son nouveau projet, Horizon, qui est elle-même une série épique de films western. Alors que Costner célébrait son nouveau projet avec une publication sur Instagram, la section des commentaires a été bombardée de fans en colère contre la façon dont son Yellowstone voyage est terminé et le fait que Costner tient maintenant à promouvoir son propre projet dans le même genre.





Il semble y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles Kevin Costner a décidé de raccrocher Yellowstone stetson, et alors que la franchise se poursuit sous d’autres formes, de nombreux fans abandonnent maintenant le nouveau projet de l’acteur de la même manière qu’ils ont le sentiment qu’il les a abandonnés. Costner a partagé une image d’une chaise de réalisateur avec le titre Horizon écrit dessus. Avec l’image, il a dit:

« Nous sommes profondément dans la production de #HorizonFilm, et, je dois vous dire, je n’ai pas ressenti cela à propos d’un film depuis que nous faisions Dances With Wolves. J’ai hâte de le partager avec vous tous.

Sur plus de 1000 commentaires faits sur le post, il ne faut pas longtemps pour découvrir que même si certaines personnes sont ravies de voir la nouvelle aventure cinématographique de Costner, qui aura une portée vraiment épique et mettra même son film des années 90 Dance avec les loups à l’ombre, nombreux sont ceux qui veulent juste qu’il finisse correctement l’histoire de Yellowstone. Certains des commentaires faits en réponse au message se lisent comme suit:

« Allez-vous nous rendre accros puis disparaître comme vous l’avez fait à Yellowstone. Peur de profiter d’un film dans lequel tu es autant que moi pour être laissé en suspens. On dirait que c’était en enfer avec les téléspectateurs. Aurait pu le faire pour vos fans. Cependant, j’apprécie vos films. J’ai juste l’impression que tu nous as laissé tomber sans réfléchir. Je ne peux donc pas dire que je vais le regarder. Peut-être à l’avenir. Pas encore.

« Donc, pas intéressé, j’aimais votre travail à Yellowstone, mais vous avez copié Taylor Sheridan et maintenant vous perdez votre famille et votre émission qui vous a donné une mauvaise priorité pour les Emmy. »

« Vous avez détruit Yellowstone »

« Nous sommes tous en colère contre vous [because] de Yellowstone.





Le drame de Yellowstone de Kevin Costner dure depuis des mois

Les premières rumeurs selon lesquelles Kevin Costner se séparerait du Yellowstone la franchise a commencé à circuler en février. Au cours des mois suivants, les histoires d’une rupture entre l’acteur primé et Yellowstone créateur Taylor Sheridan, une rupture du mariage de Costner et la possibilité que Matthew McConaughey vienne dans la franchise pour prendre le relais alors que la star principale grandissait jusqu’à ce que tout soit confirmé début mai.

Costner restera désormais jusqu’à la fin de la cinquième saison de Yellowstone, mais on ne sait pas encore si cela tient, la star ayant clairement défini ses nouvelles priorités avec son propre film. Ainsi que HorizonCostner s’en tient également au genre occidental pour animer et raconter L’Ouest de Kevin Costner pour The History Channel. Rien de tout cela cependant ne semble être une consolation pour Yellowstone les fans, qui ont visiblement du chemin à faire avant d’embarquer pleinement dans les nouveaux projets de l’acteur.