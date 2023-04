Qui sont les personnages de Lizzo et Jack Black dans « The Mandalorian » – Saison 3

« The Mandalorian » a créé l’épisode 6 de la saison 3 et, en plus de poursuivre l’arc de Din Djarin et Bo-Katan, a eu une apparition surprise de deux célébrités: la chanteuse Lizzo et l’acteur comique, Jack Black. Ici on vous dit tout sur leurs personnages dans le Série Disney+.

Un autre mercredi chargé de beskars et de sabres noirs est arrivé le 5 avril avec le « Chapitre 22: Des hommes armés à louer ». Poursuivant les événements de la semaine précédente, les commandants sont partis à la recherche de l’ancien groupe Kryze pour rejoindre à nouveau leurs rangs et, ainsi, unifier progressivement la nation.

Pour lui, ils sont arrivés sur la planète Plazir-15, situé sur la Bordure Extérieure, où les Mandaloriens avaient été embauchés comme mercenaires/gardes à louer. Avant de pouvoir les voir, Din et Bo doivent rendre service aux dirigeants du lieu, qui s’est avéré être, ni plus ni moins, que Lizzo et Jack Black.

QUI EST LA DUCHESSE, LE PERSONNAGE DE LIZZO DANS « LE MANDALORIEN » ?

Le personnage de Lizzo dans « The Mandalorian » s’appelle la duchesse, le rejeton d’une longue lignée de dirigeants à Plazir-15. Pourtant, la planète était devenue une monarchie élective à démocratie directe, mais elle a été réaffirmée dans sa position par les citoyens.

Il n’y a pas beaucoup plus d’informations à ce sujet, car elle a été introduite par la série. Ce sur quoi nous sommes clairs, c’est que Plazir-15 est un exemple clair de tout ce que la Nouvelle République devrait faire, en recyclant les droïdes et la technologie de l’époque des guerres et de l’Empire, pour être utilisés par la société et prospérer.

La duchesse et le capitaine Bombardier discutant avec Bo-Katan et Din Djarin dans la saison 3 de « The Mandalorian » (Photo : Lucasfilms)

QUI EST LE CAPITAINE BOMBARDIER, LE PERSONNAGE DE JACK BLACK DANS « LE MANDALORIEN » ?

Pour sa part, Jack Black joue le capitaine Bombardier, un ancien agent de l’Empire qui a vécu la même chose Amnesty Show Dr Pershing au chapitre 19. Le personnage a rencontré la duchesse lors de sa mission de reconstruction de la planète, ils sont tous les deux tombés amoureux, se sont mariés et règnent maintenant ensemble.

En raison de son passé, il a certaines restrictions, telles que ne pas pouvoir avoir de milicecar cela pourrait impliquer un danger pour la Nouvelle République.

À bien des égards, il a été la raison pour laquelle Plazir-15 a si bien réussi, aidant à reprogrammer les droïdes qui étaient un élément clé de la guerre des clones pour servir des rôles civils.