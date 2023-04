Annonce du casting de MaXXXine, Mia Goth sera rejointe par Kevin Bacon et Giancarlo Esposito

La liste des acteurs pour MaXXXinele troisième film de Ti West X série, a été annoncée, et c’est assez étoilé. Kevin Bacon, Giancarlo Esposito, Elizabeth Debicki, Bobby Cannavale, Michelle Monaghan, Lily Collins, Moses Sumney et Halsey apparaîtront aux côtés de Mia Goth, qui est la star. Cette liste nous vient de Deadline.





Bacon a une longue et remarquable carrière cinématographique, comme Libre de toute attache, JFK, et Quelques bons hommes. L’un des premiers rôles de Bacon était dans un petit film slasher appelé vendredi 13, dont vous avez peut-être entendu parler. Spoilers à ceux qui ne l’ont pas vu, mais il n’y arrive pas. Bien que s’il y ait jamais eu un prix de consolation, Bacon a la meilleure scène de mort du film, du moins selon « Dead Meat » James A. Janisse.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Esposito pourrait être mieux connu pour son rôle de Gustavo ‘Gus’ Fring dans Breaking Bad et sa préquelle Tu ferais mieux d’appeler Saul, pour lequel il a reçu cinq nominations aux Emmy Awards. D’autres crédits notables incluent Faire la bonne chose, Le Mandalorienet Chers Blancs. En plus de cela, Esposito était un extra dans Le changeant et est apparu dans Surmultipliée maximalele seul film à avoir été réalisé par Stephen King.

Debicki est un acteur qui est apparu dans des films tels que Veuves, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2, Principeet Gatsby le magnifique. À la télévision, Debicki est connue pour incarner la princesse Diane dans La Couronne, pour lequel elle a été nominée pour un Golden Globe. Elle était aussi dans Netflix Le paradoxe de Cloverfieldqui, bien qu’il n’ait pas été écrit à l’origine comme tel, a fini par être le troisième film de la Cloverfield série.





D’où vous pourriez reconnaître les autres

A24

Cannavale est apparu récemment dans Blond, Vieux papaset Comportement inapproprié. Les crédits passés incluent Boardwalk Empire, qui a remporté un Emmy pour. Ses autres crédits cinématographiques et télévisuels incluent L’homme fourmi, Monsieur Robotet Paul Blart : flic du centre commercial. En plus de cela, Cannavale a également joué dans la série Netflix L’observateurqui a reçu un deuxième renouvellement de saison.

Monaghan est récemment apparu dans le gagnant du prix Sundance Nanny, en plus de Journée des patriotes, Baiser Baiser Bang Bang, La suprématie Bourneet plusieurs Mission impossible films. L’un de ses prochains rôles sera dans Le régime familial. Monaghan est également apparu dans Constantinmême si elle n’est pas créditée, et Til Craft: Legacy.​​​​​​​

Vous connaissez peut-être Collins de Émilie à Paris, une émission qui lui a valu des nominations pour un Emmy et un Golden Globe. Elle est également apparue dans Aubaine, hommeet Miroir Miroir. Un de ses prochains rôles d’ailleurs MaXXXine sera Le Complice, basé sur le roman du même nom. L’un des premiers crédits de film de Collins était le film d’horreur d’action Prêtre.

Sumney est un auteur-compositeur-interprète qui, en plus de jouer dans ses vidéoclips, était également dans Credo, Les gens de l’été, et un épisode de Actes aléatoires de vol. Il devrait également jouer dans L’idolela série HBO qui en a déjà fait beaucoup parler. MaXXXine sera le premier film d’horreur de Sumney.

Halsey est un auteur-compositeur-interprète qui a remporté un Billboard Music Award et a été nominé pour un Grammy. Ses crédits de film incluent Les Teen Titans vont ! Au cinéma, Chante 2, Américaineet Une star est née, dont le dernier avait Halsey jouant elle-même. Comme Sumney, MaXXXine sera le premier film d’horreur de Halsey.