Qui sont les parents de Zendaya et que font-ils

in

CÉLÉBRITÉS

L’actrice d’Euphoria est la fille d’une Allemande et d’un Africain. Apprenez tout sur ses racines qui l’ont amenée à être ce qu’elle est aujourd’hui.

© GettyZendaya, l’une des actrices du moment.

Derrière les célébrités les plus réussies, il y a des amis et une famille inconditionnels qui travaillent comme fil de terre. Zendaya, qui vient de sortir Spider-Man : Pas de retour à la maison dans les salles et la deuxième saison de euphorie dans hbo max, vous pouvez en témoigner. C’est que dès le début de sa carrière, il a eu le soutien de ses les pères qui l’accompagnent à ce jour dans chacun de ses projets. Mais… qui sont-ils ?

L’actrice est la fille de Claire Stoermer et Kazembe Ajamu Coleman, deux enseignantes qui ont mis de côté leur métier une fois que la jeune femme est devenue célèbre grâce à son travail dans secoue le dans Disney Channel. Sa mère est née en Allemagne, tandis que son père a ses origines au Nigeria. « Je suis Africain et aussi Allemand », dit Zendaya avec une grande fierté bien qu’il soit né en Californie, où ses parents ont scellé leur amour avec leur mariage en 2008.

Reconnaissant, l’artiste dont le nom signifie « remercier » en shona, une langue zimbabwéenne, a-t-il assuré dans un dialogue avec Ellen il y a des années : «Je dois attribuer une partie du mérite de mon succès à mes parents, j’ai beaucoup de chance de les avoir. Ils m’ont toujours inculqué valeurs principes que je porte avec moi dans tout ce que je fais et je suis très reconnaissant”. C’est que ce sont eux-mêmes qui lui ont appris à rester uni malgré les distance.

Lorsque Zendaya a été embauchée par la société Mickey Mouse pour jouer dans une nouvelle série à l’adolescence, son père a quitté son emploi d’enseignant pour devenir conseiller et représentant de l’artiste. C’est comme ça qu’ils auraient dû déménager Les anges pour être plus proche des décors d’enregistrement et des événements que son travail exigeait. Cependant, sa mère a dû rester à Oakland et il était chargé de l’accompagner avec quelques kilomètres de séparation.

Le passage du temps et de la distance a conduit ses parents à se séparer. Elle-même expliquait sur ses réseaux sociaux en 2016 : «Mes parents ne sont plus ensemble depuis longtemps. Vous ne le saviez pas car c’est une affaire privée et ils sont toujours amis”. Ni la distance ni le divorce du couple ne signifiaient un problème dans sa carrière, mais plutôt, il porte avec enthousiasme son identité. « nous nous sentons très fier D’où nous venons”.

Reconnaissante envers ceux qui l’ont élevée et les enseignements qu’ils lui ont laissés depuis qu’elle était petite, la protagoniste de euphorie Il en a reparlé lorsqu’une internaute a assuré qu’elle était « trop jolie pour avoir ces parents”. À cet égard, il a expliqué : «Ils ont choisi de passer leur vie sans se soucier de leur apparence. ils ont choisi devenir éducateurs qui ont donné leur vie pour instruire et meubler l’esprit des esprits jeunes et superficiels”. Un vrai exemple à suivre !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂