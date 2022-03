Jujutsu Kaisen montre une nouvelle ouverture pour son jeu Phantom Parade

Pour les fans qui voulaient en savoir plus sur jujutsu kaisenl’anime vient de dévoiler une nouvelle vidéo pour promouvoir son nouveau jeu mobile » Défilé fantôme ».

La séquence d’ouverture nous montre une qualité impressionnante égale à celle de l’anime principal, où l’on peut voir des personnages principaux tels que le protagoniste Yuji Itadori, Megumi Fushigiro et même la gagnante des Crunchyroll Awards Best Girl, Nobara Kugisaki.

De la même manière on nous montre Saki Rindo et Kaito Yuki, doublés par Rika Sato et Makoto Niijima respectivement, deux nouveaux personnages initiés à l’histoire de Jujutsu Kaisen qui seront les protagonistes du jeu »Phantom Parade », et qui débutent leur première année de formation à la Jujutsu School de la ville de Fukuoka.

Dans l’ouverture avec vous pouvez entendre une nouvelle chanson de Veillele musicien qui a interprété la première chanson thème d’ouverture de la série animée Jujutsu Kaisen, ainsi qu’un autre personnage, un professeur d’école de Jujutsu jamais vu auparavant, Kensuke Nagino, qui est joué par Rikiya Koyama du détective Conan.

»Phantom Parade » sortira sur les appareils iOS et Android en 2022. Le jeu est développé par Sommezapun développeur de jeux mobiles qui a également participé à la production du projet multimédia » D Cide Traumerei », dont une adaptation animée a été diffusée en 2021.

Alors que le jeu se concentre principalement sur la branche Fukuoka de l’école de Jujutsu, les joueurs peuvent recruter des personnages d’autres endroits de l’école, y compris Yuji et des classes supérieures comme le spécialiste des armes maudites Maki Zenin ou le calme mais puissant Toge Inumaki.

Actuellement, la production la plus récente de l’anime est « Jujutsu Kaisen 0 », un film préquel qui se déroule juste un an avant les événements vus dans la première saison de l’anime. Ouvert le 24 décembre au Japon, il est devenu l’un des Top 10 des films d’animation les plus rentables de tous les temps dans la région.

En plus du film, les producteurs de la série animée »Jujutsu Kaisen » ont récemment confirmé qu’un Deuxième Saison de la série d’action surnaturelle, et devrait être diffusé en 2023.