Resident Evil 7: Voici les emplacements des 18 pièces (Guide)

CAME Boîtier avec carte de secours et emplacement pour branchement de 3 batteries - CAME - LB18

Boîtier avec carte de secours et emplacement pour branchement de 3 batteries 12 V - 7 Ah de la marque CAME ! les + : L'armoire active automatiquement les batteries (PNP612) en cas de coupure de courant et les désactives lorsque celui-ci revient. Recharge les batteries (PNP612) lorsque le courant est rétablie.