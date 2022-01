Ethan Hawke rejoint Mahershala Ali et Julia Roberts dans Netflix Thriller Leave The World Behind

Ethan Hawke et Myha’la Herrold ont rejoint le casting de Laisse le monde derrière, un thriller Netflix original de Monsieur Robot créateur Sam Esmail. Le couple est le plus récent ajout au casting vedette du film, qui est titré par Julia Roberts et Mahershala Ali. Laisse le monde derrière est basé sur le roman du même nom de Rumaan Alam en 2020.

Selon Deadline, « Leave the World Behind est l’histoire de deux familles, étrangères l’une à l’autre, qui sont forcées de se réunir pendant un long week-end qui a terriblement mal tourné. » Comme le roman, Laisse le monde derrière est décrit comme suspensif et provocateur, traitant des thèmes de la parentalité, de la race et de la classe. Dans le film, Ethan Hawke et Julia Roberts joueront un couple qui se rend dans une cabane isolée avec leurs enfants (joué par Ryan Kiera Armstrong et Charlie Evans). Mahershala Ali jouera le propriétaire de la cabine, qui, avec sa femme, se présente la nuit dans la panique et apporte la nouvelle d’une panne d’électricité massive. Myha’la Herrold, plus connue pour son rôle de Harper Stern dans HBO’s Industrie, jouera la fille de Mahershala Ali.

Laisse le monde derrière était l’un des livres les mieux notés de 2020 et a été finaliste pour le National Book Award for Fiction. Il s’est même retrouvé sur la liste des favoris de l’été de Barack Obama. Il n’est pas surprenant qu’une adaptation cinématographique du roman acclamé ait été éclairée par Netflix des mois avant sa sortie, avec Denzel Washington en pourparlers pour jouer. Mais il a vite abandonné. Sam Esmaïl (M. Robot, Retrouvailles) dirigera et adaptera Laisse le monde derrière pour l’écran. Esmail et Julia Roberts sont également producteurs à travers leurs bannières respectives, Esmail Corp. et Red Om Films.

Ethan Hawke sera ensuite vu dans Moon Knight de Marvel





Ethan Hawke et son look distinctif ont récemment fait le tour des réseaux sociaux. Plus tôt dans la journée, Disney a publié la bande-annonce officielle de Chevalier de la lune, avec Oscar Isaac en tant que super-héros titulaire. La bande-annonce donne également un aperçu du méchant très attendu de Hawke. le Gattaca La star joue un chef de culte nommé Arthur Harrow, que de nombreux fans pensent être un alias pour le méchant bien connu de Moon Knight, Sun King.

Fait intéressant, Moon Knight a également collaboré avec Blade dans les bandes dessinées, et nul autre que Mahershala Ali est sur le point de jouer le chasseur de vampires emblématique dans le MCU. Après s’être affronté dans Laisse le monde derrière, peut-être verrons-nous Hawke et Ali ensemble dans le MCU également. Cela dit, 2022 semble être l’année d’Ethan Hawke. Il devrait faire partie de nombreux films très attendus, comme celui de Robert Egger L’homme du nord, de Scott Derrickson Le téléphone noir, et peut-être celui de Rian Johnson Couteaux sortis 2, qui n’a pas encore de date de sortie.

À en juger par le réalisateur Sam Esmail et les nombreux engagements très médiatisés des acteurs principaux et le casting accéléré, on peut supposer que Laisse le monde derrière devrait bientôt démarrer la production. Netflix a distribué beaucoup d’argent pour les droits du roman, mais le film est dans les limbes depuis 2020. Espérons que, maintenant que la plupart des acteurs principaux ont été annoncés, Laisse le monde derrière avance rapidement.





