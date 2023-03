Le directeur de Suicide Squad suggère un avenir positif pour The Ayer Cut après les discussions de James Gunn

Lorsque Zack Snyder a finalement été autorisé à terminer sa coupe de Ligue des Justiciers, il y avait des fans d’autres films qui ont décidé de lancer leurs propres campagnes en ligne pour demander la sortie de versions à longue rumeur à diffuser dans le monde. L’un des plus importants est le légendaire « Ayer Cut » de 2016 Escouade suicideet ressemble beaucoup à la campagne autour Ligue de justice de Snyder, il n’a jamais disparu. Bien que les fans se soient fait dire à plusieurs reprises que l’Ayer Cut n’existe sous aucune forme libérable et qu’il n’y a aucune chance que cela se produise, David Ayer a à nouveau ouvert la porte de l’espoir dans un nouveau tweet.

Répondant à un tweet d’un fan écrit en espagnol, Ayer a répondu dans la même langue aux doutes des fans de voir jamais l’Ayer Cut sous quelque forme que ce soit. La traduction de la réponse du Tweet disait :

« J’ai parlé à [James Gunn] il y a un moment. Le tout avec patience. Il a le droit de composer son nouvel univers avant de visiter le passé. Réconforter. De bonnes choses arrivent. »

Lorsqu’il a pris la tête de DC Studios, James Gunn a été immédiatement bombardé de questions sur la question de savoir si l’Ayer Cut of Escouade suicide pourrait être libéré, et il a surtout évité la question. Il n’est jamais vraiment sorti et a dit qu’il ne serait jamais publié, mais a répété qu’il se concentrait sur de nouveaux projets, pas sur les anciens. Ce genre de liens avec les commentaires d’Ayer, et il pourrait s’agir, comme le dit le réalisateur, d’être patient. Qui sait, peut-être pour Suicide Squad 10e anniversaire en 2026, les fans pourraient enfin recevoir le traitement qu’ils réclament depuis longtemps.





David Ayer a clairement indiqué que la coupe invisible de Suicide Squad est bien meilleure.

La version 2016 de Escouade suicide n’était en aucun cas un désastre, mais il y avait beaucoup de choses à redire sur la sortie en salles. Il n’a pas fallu longtemps pour que les rumeurs d’une meilleure coupe du film existaient avant qu’il ne se dirige vers la salle de montage où il a été « substantiellement modifié ». Parlant précédemment du film, Ayer a déclaré:

« J’ai mis ma vie dans Suicide Squad. J’ai fait quelque chose d’incroyable. Ma coupe est un voyage complexe et émotionnel avec des » mauvaises personnes « qui sont merdiques et rejetées (un thème qui résonne dans mon âme). La coupe en studio n’est pas mon film. Relisez ça. Et ma coupe n’est pas la coupe du réalisateur de 10 semaines – C’est un montage entièrement mature de Lee Smith qui se tient sur l’incroyable travail de John Gilroy. C’est toute la brillante partition de Steven Price, avec pas une seule chanson radiophonique dans le Il a des arcs de personnages traditionnels, des performances incroyables, une résolution solide du 3e acte. Une poignée de personnes l’ont vu. Si quelqu’un dit qu’il l’a vu, il ne l’a pas vu.

Pour le moment, James Gunn extrait toujours des personnages de sa propre version de La brigade suicide, c’est probablement pourquoi il ne veut pas encore envisager la réédition d’une version plus ancienne. Cependant, d’après les nouveaux commentaires d’Ayer, l’Ayer Cut n’est peut-être pas aussi mort dans l’eau qu’on le croyait auparavant.