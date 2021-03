China Anne McClain dit que la représentation de Dieu par Lil Nas X dans la vidéo de Montero est nuisible

Lil Nas X donne à Satan un lap dance dans la vidéo ‘Montero (Call Me By Your Name)’ après avoir été jeté du ciel.

Chine Anne McClain a interpellé Lil Nas X pour sa représentation de Dieu dans la vidéo «Montero (Call Me By Your Name)».

La semaine dernière (26 mars), Lil Nas X a cassé Internet avec sa vidéo ‘Montero (Appelez-moi par votre nom)’. Le visuel a reçu des éloges pour sa représentation et son scénario queer, et il a déjà été vu plus de 50 millions de fois sur YouTube uniquement. Dans la vidéo, Lil Nas X est lapidé à mort et envoyé en enfer pour être gay. Il donne ensuite à Satan un lap dance et tue Satan en enfer.

Certaines personnes ont contesté l’imagerie religieuse de la vidéo et maintenant la star de Disney, China Anne McClain, a ajouté ses pensées à la conversation et a critiqué Lil Nas X, et les médias en général, pour la manière dont ils dépeignent Dieu.

China Anne McClain évoque la représentation de Dieu par Lil Nas X dans sa vidéo Montero. Image: @chinamcclain via TikTok, Columbia Records

Le samedi 27 mars, Lil Nas X a posté une vidéo TikTok dans laquelle il a posé devant le lap dance de Satan dans sa vidéo ‘Montero (Call Me By Your Name)’ avec la légende: « Vous adorez dire aux homosexuels que nous allons au diable, alors devenir fou quand je décide de partir? »

Hier (30 mars), la Chine a répondu avec une vidéo sous-titrée: « Dieu est bon. Les humains sont imparfaits. Nous devrions mettre les actes répréhensibles d’un humain à la porte à laquelle ils appartiennent. »

Dans la vidéo, la Chine dit: « Il y a beaucoup de confusion entre la façon dont Dieu est représenté par les gens par rapport à qui il est réellement. Des commentaires comme celui en haut de la vidéo de Lil Nas, ils se transforment souvent en conversations aller-retour sur la religion , Chrétiens contre la communauté gay ou Chrétiens contre tout le monde. Quand il ne s’agit pas du tout de christianisme ou de religion. «

Elle ajoute ensuite: « La vérité est que Dieu existe. Je ne crois pas en Dieu parce qu’une religion me le dit. Je connais Dieu. Nous avons une relation. Donc, quand Dieu est mal représenté par un chrétien ou par quelqu’un qui a été blessé. par un chrétien, cela me rend vraiment triste parce que ce n’est pas qui il est. Ce comportement empêche aussi beaucoup de gens de le connaître. Dieu est aimant, il est compatissant, il est gentil, il pardonne. «

Fait intéressant, Lil Nas X ne mentionne ni ne représente Dieu spécifiquement une fois dans son clip vidéo ou sur son TikTok.

En réponse à la vidéo de la Chine, quelqu’un a commenté: « Suis-je le seul à détester quand les gens disent qu’ils » savent « à 100% que Dieu est réel? Surtout le christianisme. Il est littéralement basé sur votre foi. Je déteste aussi quand quelqu’un dit qu’ils sont à 100%. » savoir « Dieu n’est pas réel. L’inconnu est effrayant, mais aucun de vous ne le sait. Personne ne le sait à 100% … et c’est OK! »

La Chine a ensuite répondu en tweetant: « Il y a une différence entre croire en Dieu et connaître Dieu. Je viens de m’en rendre compte récemment. C’est pourquoi je suis si différent maintenant, j’aime. Avant, je croyais en Dieu mais je ne le connaissais pas. mais maintenant je le connais et je l’aime. Avec tout le respect que je vous dois, vous pouvez le croire ou non. «

il y a une différence entre croire en Dieu et connaître Dieu. je viens de m’en rendre compte récemment. c’est pourquoi je suis si différent maintenant l’amour. avant, je croyais en Dieu mais je ne le connaissais pas. mais maintenant je le connais et je l’aime. avec tout le respect que je vous dois, vous pouvez le croire ou non. <3 https://t.co/KzmH5SM9SG – Chine † (@chinamcclain) 31 mars 2021

Dans l’état actuel des choses, Lil Nas X n’a ​​pas répondu aux commentaires de la Chine. Nous vous tiendrons au courant s’il le fait.

