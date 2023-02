Khloé Kardashian répond après qu’un commentateur a demandé: « Qu’est-ce qu’il y a sur ta joue? »

Khloé Kardashian n’hésite pas à répondre aux commentaires curieux de ses abonnés sur les réseaux sociaux.

La star de télé-réalité a répondu à plusieurs questions sur son apparence cette semaine après que quelques-uns de ses fans aient remarqué quelque chose de différent à propos de sa joue et de sa mâchoire.

Tout a commencé lorsque la femme de 38 ans a partagé une photo d’elle au gymnase. Les utilisateurs d’Instagram se sont ensuite penchés sur sa mâchoire après avoir vu quelque chose qui semblait être un bandage.

Quand un fan a carrément demandé: « Et qu’est-ce qu’il y a sur ta joue? » Kardashian n’a pas ignoré le commentaire. Au lieu de cela, elle a répondu avec une touche de culot.

« Un pansement », a-t-elle écrit, ajoutant un emoji Band-Aid. « On m’a retiré une tumeur du visage mais je vais tout à fait bien. Merci d’avoir demandé. »

La star s’est également adressée à un autre fan qui a laissé le commentaire suivant : « Est-ce un pansement sur votre mâchoire @khloekardashian ou du maquillage ? »

« C’est une bande cicatricielle. On m’a retiré une tumeur du visage il y a quelques instants, alors je le porte pour la guérison et la prévention de l’aggravation de ma cicatrice. Tout va bien et guérit à merveille », a-t-elle écrit.

Plusieurs fans de Kardashian ont apprécié ses réponses directes.

« J’adore l’humilité et le caractère, tuez-les avec gentillesse », a commenté l’un d’eux. « Vous êtes très poli », a écrit un autre avec les émojis du cœur et du feu.

En octobre 2022, la star des « Kardashians » a annoncé qu’elle avait subi une intervention pour enlever une tumeur au visage.

« Après avoir remarqué une petite bosse sur mon visage et supposé que c’était quelque chose d’aussi mineur qu’un bouton, j’ai décidé de la faire biopsier 7 mois après avoir réalisé qu’elle ne bougeait pas », a-t-elle écrit à l’époque et partagé une photo de la bosse.

Publication Instagram de Kardashian d’octobre. @khloekardashian via Instagram

La star de télé-réalité avait précédemment dit à ses fans qu’elle porterait un bandage sur son visage pendant qu’il guérissait. Elle les a également avertis qu’elle aurait probablement une cicatrice sur la joue et une « indentation ».

Après avoir partagé son histoire, Kardashian a déclaré qu’elle espérait que cela sensibiliserait les gens et rappellerait aux gens à quel point il est important de prendre soin de leur peau.

« Veuillez prendre cela au sérieux et faire des auto-examens réguliers ainsi que nos bilans de santé annuels », a-t-elle écrit.