31 Minutes annonce un concert en streaming pour le monde entier: « Je n’ai jamais vu la télévision » | 45S

À travers la page Facebook officielle de 31 minutes, il a été annoncé qu’ils présenteraient leur «émission la plus ambitieuse à ce jour» intitulée: «Je n’ai jamais regardé la télévision». Le concert en ligne sera diffusé via diffusion sur son site officiel le 13 décembre et sera accessible à tous.

Les billets en ligne seront vendus via PuntoTicket pour tous les pays à partir du 13 en mode vente générale. En outre, la prévente est disponible pour les clients de Banco de Chile le 11 novembre avec des réductions.

Il est à noter que les prix de vente de ces pass n’ont pas encore été divulgués. Vous pouvez trouver plus d’informations sur le site Web de 31 Minutes.