Qui est Skaar, le fils de Hulk qui est apparu dans « She-Hulk »

Jeudi dernier, le 13 octobre, Disney+ créé le Finale de la saison 1 de « She-Hulk ». Avec un chapitre choquant, nous avons non seulement assisté à l’une des ruptures les plus ambitieuses du quatrième mur de Merveille, mais on découvre aussi un nouveau personnage du MCU : Skar.

Lors d’une réunion de famille, vue dans ce dernier épisode, Ponton le présente comme son fils. Face à cette révélation, Jennifer Walters et de nombreux téléspectateurs ont été notoirement surpris. Cependant, on sait que Skaar est une figure avec un rôle important dans la bande dessinée.

Dans les lignes suivantes, découvrez qui il est Skaarle fils de Ponton. Découvrez ainsi, histoire et pouvoirs de ce personnage qui figurait dans le merveille série Elle-Hulk.

QUI EST SKAR ?

Bannière de Skaar est un personnage fictif célèbre de la bande dessinée merveille. A été créé par Greg Pack Oui John Romita Jr.et fait sa première apparition dans « Et qu’est-ce qui se passerait si? Planète Hulk #1″texte publié en 2017.

est le fils de Ponton Oui tomberun extraterrestre de la planète sakaar. Après la mort de ce dernier, Skaar sorti d’un cocon ressemblant à un préadolescent. Plus tard, il a acquis l’apparence et l’intelligence d’un adulte.

Il a survécu à ses premières années en chassant, étant élevé par les créatures sauvages de sa planète natale. De cette façon, il est devenu un général hautement qualifié, considéré comme l’ennemi de Os d’homme à la hache.

Il avait la capacité de communiquer avec l’esprit de sa mère décédée, mais n’a rien pu faire lorsque sa planète a été détruite par Galactus, le dévoreur des mondes. C’est ainsi qu’il décide de se venger de son père.

La couverture de « Planet Skaar Prologue » (Photo : Marvel Comics)

FICHE TECHNIQUE SKAAR

Nom de naissance : Skaar Banner

Première apparition : « Planet Hulk » (décembre 2007)

Créé par : l’écrivain Greg Pak et l’artiste John Romita, Jr.

Statut actuel : Actif

Alias ​​: Fils de Hulk, Sakaarson, World Breaker, Killer of Killers, Hulk Jr.

Genre masculin

SA RELATION AVEC HULK

Vers la fin de « Avengers: l’ère d’Ultron », Ponton abandonné le Terrain et s’installe sur une planète complètement inconnue. Plus tard dans « Thor Ragnarök »nous avons vu qu’il atteignait Saakar. Bien que cela n’ait jamais été confirmé dans MCUil est maintenant clair qu’il a conçu Skaar pendant votre séjour là-bas.

Selon les bandes dessinées, le super-héros a été réduit en esclavage en tant que gladiateur sur cette planète. Néanmoins, il est devenu un leader et s’est rebellé contre ses oppresseurs. Sa révolution a été soutenue par tomberdont il est tombé amoureux et dont il a attendu la naissance de son héritier.

Des années plus tard, Skaar atteint le Terrain avec le désir de tuer son père. Cependant, réalisant que cela Bruce Bannière n’était pas le même que le guerre mondialearrête son attaque et déclare au Terrain comme votre nouvelle maison.

Mark Ruffalo dans le rôle de Bruce Banner / Hulk dans « She-Hulk » (Photo : Marvel Studios)

LES POUVOIRS DE SKAAR

Skaar il a des pouvoirs acquis de l’héritage de ses parents. De cette façon, il possède une endurance surhumaine, des capacités de régénération et une force qui augmente à chaque fois qu’il fait rage. Tout comme son père, il peut reprendre une forme humaine en se calmant.

De sa mère, il a la capacité de puiser l’énergie de sa planète natale et résiste à la chaleur intense, étant né des profondeurs d’un lac de lave. Enfin, c’est un guerrier hors pair.

La couverture de « Skaar : Son of Hulk (2008) » (Photo : Marvel Comics)

QUI EST L’ACTEUR QUI JOUE SKAAR DANS « SHE-HULK » ?

L’acteur qui joue Skaar dans « Elle-Hulk » c’est Wil Deusner. Bien que sa filmographie soit relativement courte, l’artiste de 20 ans a commencé à jouer à l’âge de 9 ans.

Sa brève apparition dans la série a déjà retenu l’attention des réseaux sociaux. Surtout, pour son apparence particulière, qui a suscité plus d’une critique.

L’apparition de Skaar à la fin de la première saison de « She-Hulk » (Photo : Marvel Studios)

PLUS D’INFORMATIONS SUR « SHE-HULK »

SHE-HULK : AVOCAT FICHE TECHNIQUE

Titre original : « She-Hulk : Avocat »

Année : 2022

Pays : États-Unis

Réalisation : Jessica Gao (Créatrice), Kat Coiro, Anu Valia

Scénario : Jessica Gao

Personnage : Stan Lee

Photographie : Doug Chamberlain

Producteur : Marvel Studios

Distributeur : Disney+

« SHE-HULK » AURA-T-IL UNE SAISON 2 ?

Jusqu’au moment, Ni Marvel Studios ni Disney+ n’ont confirmé que « She-Hulk : Defender of Heroes » sera renouvelée pour une deuxième saison.. Très probablement, nous n’aurons pas de nouvelles à ce sujet pendant longtemps, car le MCU il fait généralement ces séries pour les introduire plus tard dans des films plus grandscomme ils l’ont fait avec « WandaVision » et « Doctor Strange: Multiverse of Madness ».

Bien qu’il y ait eu des rumeurs qui montrent comme Mme Marvel et Moon Knight auront des livraisons supplémentaires, ce n’est rien de concret. La seule série dont le renouvellement a été officiellement annoncé est « Loki ». PLUS DE DÉTAILS ICI.

LE CAST DE « SHE-HULK : AVOCAT À LA LOI »

Tatiana Maslany comme Jennifer Walters / She-Hulk

Jameela Jamil comme Mary MacPherran / Titania

Ginger Gonzaga comme Nikki Ramos

Renée Elise Goldsberry comme Amelia

Tim Roth comme Emil Blonsky / Abomination

Mark Ruffalo dans le rôle de Bruce Banner/Smart Hulk

Benoît Wong comme Wong

Michel Curiel comme Arthur. PLUS DE DÉTAILS ICI.

COMBIEN D’ÉPISODES COMPTE « SHE-HULK » ?

Cette série télévisée, qui fait partie de la phase 4, se compose de neuf épisodes 30 minutes chacun.