Tous les biomes du Nether Minecraft – Guides de jeu Pro

À l’époque, on nous a dit de ne jamais courir dans le Nether. Si nous l’avons fait, eh bien, nous sommes probablement morts dans la lave chaude. Avec toutes ces nouvelles fonctionnalités, de nouveaux biomes et de nouvelles structures, le Nether est beaucoup plus intéressant à parcourir. Alors préparez-vous et prenez des potions de résistance au feu, car nous allons explorer cet abîme infernal.

Tous les biomes du Néant Minecraft

Sans ordre particulier, Barish nous guidera à travers les bases. Le premier est le classique Nether Wastes!

Déchets du Néant

Les déchets du Néant sont ce que Minecraft les vétérans pensent quand ils pensent au Nether. Lorsque le Nether est apparu pour la première fois, ces biomes correspondaient à leur nom – c’était un terrain vague (principalement) stérile. Les forteresses du Nether ont été ajoutées peu de temps après le Nether, mais pendant une courte période de temps, les Nether Wastes n’étaient que beaucoup de Netherrack dans diverses formations et des morceaux sporadiques de lave. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, les choses sont heureusement un peu différentes. Les Déchets du Néant abritent désormais des structures telles que les restes de bastion, les forteresses du Néant et des blocs pour la récolte de Quartz et de Glowstone.

Forêt cramoisie

Comme le désert du Nether, la forêt cramoisie porte bien son nom. C’est l’un des deux biomes boisés du Nether et a une palette de couleurs rouge foncé. Sur la photo ci-dessus, vous voyez des habitants locaux de cette forêt étrange: le Hoglin et le Piglin zombifié. On ne peut que se demander ce qui recouvre la forêt pour lui donner sa teinte cramoisie caractéristique. Dans ce biome, vous trouverez également des blocs comme Shroomlight et Crimson Nylium, ainsi que des structures rares telles que des portails en ruine et des globes de Crimson Fungus.

Forêt déformée

Barish, notre courageux explorateur du Nether, n’avait pas besoin d’aller bien loin pour trouver une forêt déformée. C’était juste à côté de la forêt pourpre! La forêt déformée abrite des arbres de couleur aqua beaucoup moins intimidants, mais si vous êtes assez longtemps dans les parages, vous entendrez des sons assez troublants. Comme son biome sœur, il contient des structures rares et des blocs comme le nylium (la variante Warped, bien sûr). Cependant, il est peuplé d’un ensemble différent de foules – le bien connu Enderman et le relativement nouveau Strider.

En relation: Minecraft: Comment créer une armure, des outils et des armes Netherite – Guides de jeu Pro

Deltas de basalte

Selon certaines personnes, le delta de basalte est le biome le plus dangereux du Nether. Les Ghasts gouvernent ce Biome, ainsi que les Cubes de Magma beaucoup plus petits, mais beaucoup plus risqués. Traverser le terrain dans un delta de basalte est difficile, donc une potion de chute de plumes est recommandée. Ici vous pouvez voir Barish posant avec désinvolture devant ledit terrain, parfaitement satisfait de sa décision de NE PAS aller plus loin. C’est actuellement le seul endroit pour trouver les structures Delta et Basalt Column.

Soul Sand Valley

Les Soul Sand Valleys abritent les restes de créatures massives. Les grandes structures osseuses dépassent souvent du sol et les squelettes sont fréquemment rencontrés. Comme vous pouvez le voir, Barish se sent suffisamment en sécurité pour narguer le squelette en enlevant son armure. Comme le delta de basalte, cependant, la Soul Sand Valley a certains des sons les plus effrayants que vous entendrez Minecraft. Vous pouvez parfois trouver Soul Sand dans les Nether Wastes, mais si vous planifiez de grands projets impliquant Soul Sand et Soul Soil, vous devrez visiter l’un de ces biomes.

De retour dans l’Overworld!

Même un voyage rapide dans le Nether en mode Survie est dangereux. Cependant, le Nether et ses divers biomes sont nécessaires si vous voulez faire des choses comme brasser des potions, fabriquer une armure de Netherrite ou accéder à du matériel pratique comme Glowstone Dust et Quartz. Comme mentionné précédemment, faites le plein de nourriture et d’équipement, et bravez le portail du Nether si vous souhaitez accéder aux fonctionnalités plus avancées du mode Survie.

Plus important encore: ne courez PAS dans le Nether!

Si vous souhaitez plus d’informations sur ce que vous pouvez réaliser dans le Nether, nous avons d’autres articles intéressants sur les guides de jeu Pro. N’oubliez pas de jeter un œil à Brewing the Healing Potion et défiez le Wither pour obtenir l’étoile du Néant!