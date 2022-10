Les Noirs contre les Verts dans ‘La Maison du Dragon’ : quel côté a l’avantage ?

La guerre arrive.

Ce qui a commencé comme une brûlure lente mais satisfaisante dans la série « House of the Dragon » de HBO, revenant aux saisons précédentes de « Game of Thrones », s’est métastasé en un affrontement aux proportions épiques entre deux factions : les Noirs et les Verts, avec personnages principaux et leurs enfants tous impliqués.

La danse des dragons, la guerre civile pour savoir qui succèdera au roi Viserys I Targaryen et s’assiéra sur le trône de fer, est proche alors que nous atteignons l’avant-dernier épisode de la saison – historiquement le chapitre le plus chargé d’action et le plus conséquent de la série de huit saisons de la suite. (rappelez-vous les noces rouges, la décapitation de Ned Stark, la bataille des bâtards, etc.).

Viserys, bien que sérieux et aimant (ignorons son rôle dans la mort de sa première femme, Aemma, lors de l’accouchement), a permis aux conflits dans le royaume de s’envenimer. Il nomme sa fille aînée en roue libre, Rhaenyra, comme son héritière alors qu’elle n’a que 8 ans, ce qui fait peser un poids énorme sur l’enfant dans un environnement patriarcal et hostile. Un peu plus tard, il n’a aucun problème à prendre sa meilleure amie, la dévouée Alicent Hightower, comme sa nouvelle épouse, et à avoir quatre enfants avec elle.

Paddy Considine, qui incarne le pitoyable monarque, livre une performance magistrale à travers le déclin de Viserys depuis des décennies, de son désir infernal d’avoir un héritier mâle à sa dévotion ruineuse mais touchante à Rhaenyra. Associez cela à sa tentative flasque d’apaiser tout le monde et à son ultime effort pour arranger les choses environ 20 ans trop tard – dépensant littéralement le dernier de son énergie – et vous avez l’une des figures les plus tragiques des Sept Royaumes. (Donnez déjà un Emmy à cet homme !)

Paddy Considine joue le tragique roi Viserys, le premier du nom, dans « House of the Dragon » de HBO. HBO

Dans l’une des plus belles scènes de la saison à ce jour, le dîner de Viserys – alias la Cène, qui a servi d’inspiration aux showrunners ici – nous voyons tous les acteurs clés assis ensemble, paisiblement, pour une dernière fois. Il y a des moments de légèreté, de tension et – une pensée insensée pour tout fan de « Game of Thrones » – d’espoir. Oui, il y a un bref moment où nous pensons que la catastrophe pourrait être évitée.

Mais rien n’est aussi simple dans les mondes de George RR Martin. « La seule chose qui mérite d’être écrite est le cœur humain en conflit avec lui-même », a déclaré l’auteur de « A Song of Ice and Fire » dans un épisode du podcast officiel « Game of Thrones », paraphrasant l’écrivain William Faulkner.

Voici un aperçu de certains de ces conflits du cœur, joués à plus grande échelle, et une ventilation pour savoir si l’équipe noire ou l’équipe verte a l’avantage pour la guerre à venir (et les saisons à venir).

Remarque : cet article traite des intrigues et des personnages des huit premiers épisodes de « House of the Dragon ».

Qui sont les Verts et les Noirs dans la Danse des Dragons ?

Les Verts représentent le parti de la reine Alicent, qui passe d’un enfant respectueux des règles à une femme indépendante et provocante, comme le symbolise sa grande entrée dans une robe verte au festin de mariage de Rhaenyra et Laenor dans le cinquième épisode.

Olivia Cooke dans le rôle de la reine Alicent dans » House of the Dragon » portant le vert requis. HBO

« Le vert est la couleur que brûle Hightower lorsqu’ils appellent leurs bannières à la guerre », chuchote Larys Strong, faisant référence au siège de House Hightower à Oldtown, dont la devise est « We Light the Way », qui se trouve également être le nom de l’épisode .

Alicent et son père, Otto Hightower, cherchent à installer le prince Aegon II comme roi – malgré ses nombreuses lacunes et son manque d’ambition – une fois Viserys mort. Otto croit commodément, avec de nombreux hommes dans le royaume, qu’un homme doit gouverner le royaume – ou du moins c’est la seule façon de maintenir la stabilité. Alicent, qui par le huitième épisode est un ardent adepte de la religion appelée la Foi des Sept, commence à douter de sa conviction pour la cause d’Aegon. Elle dit même à Rhaenyra qu’elle fera une « belle reine » au dernier souper jusqu’à ce qu’elle interprète mal les souhaits de Viserys sur son lit de mort.

Les Noirs représentent la faction soutenant la revendication du trône de la princesse Rhaenyra. Lorsque Viserys la déclara son héritière, il fit jurer fidélité aux seigneurs des grandes maisons. Combien de ces hommes manqueront à leur parole ?

Leur nom vient en partie des couleurs de la maison Targaryen, noir et rouge, comme indiqué sur le sceau du dragon à trois têtes (dans le livre, Rhaenyra portait également les couleurs noir et rouge lors d’une fête célébrant le cinquième anniversaire de mariage de Viserys et Alicent, résultant au nom des factions).

Plus tard, Aegon II choisira un dragon d’or comme sigil personnel, correspondant à la couleur de son dragon, Sunfyre.

Cela vaut la peine de prêter attention aux couleurs que les gens portent dans la série, car cela pourrait indiquer de quel côté quelqu’un pourrait se pencher (bien que de nombreux personnages portent du noir en général). La princesse Rhaenys, par exemple, portait du noir dans la scène charnière de la salle du trône, où elle a apporté son soutien à Rhaenyra et a fiancé ses petites-filles aux fils de Rhaenyra.

Quel côté a l’avantage du dragon ?

HBO

Les dragons sont les armes ultimes dans cette guerre. Il n’est donc pas surprenant que Daemon, toujours en train d’élaborer des stratégies, collecte des œufs de dragon de l’une des griffes de Syrax au début du huitième épisode. Plus de dragons et de dragonniers signifient plus de chances de succès.

Team Black a l’avantage non seulement en termes de nombre de dragons mais aussi de leur base, Dragonstone, est une île volcanique qui offre un environnement chaud préféré par les créatures (et leurs œufs).

Pourtant, ne comptez pas les Verts. Vhagar est le plus grand dragon vivant et elle est sous le contrôle d’Aemond, l’un des personnages les plus imprévisibles et les plus agressifs de la série. Bien que la taille compte, ce n’est pas tout quand il s’agit de batailles de dragons. Comme l’a démontré le premier vol d’Aemond, Vhagar est si énorme que le décollage est une entreprise maladroite. Mais une fois en l’air, c’est à peu près un tank avec des ailes. Les jeunes dragons sont plus petits et plus agiles, ce qui peut devenir un avantage stratégique.

Voici la gamme de dragons.

Verts : 3

Noirs : 7

Syrax (Rhaenrya), Caraxes (Daemon), Meleys (Rhaenys), Vermax (Jacaerys), Arrax (Lucerys), Tyraxes (Joffrey), Moondancer (Baela)

À déterminer/non réclamé : Seasmoke, le dragon de Laenor, n’est plus réclamé maintenant qu’il a perdu son cavalier. Est-ce qu’il traîne autour de Peyredragon ? Rhaena est toujours à la recherche d’un dragon.

Quels sont les principaux alliés des Noirs et des Verts ?

Sonoya Mizuno dans le rôle de Mysaria. Liam Daniels / HBO

Les deux parties semblent avoir une silhouette sombre qui s’occupe de certaines affaires sournoises. Pour les Verts, on a déjà vu Larys fortest le sale boulot de tuer son propre père et son frère. L’ancien amant de Daemon, Mysaire, alias le ver blanc, semble avoir des yeux et des oreilles dans le château. Talya, l’une des assistantes de la reine, est vue lui rendre visite tard dans la nuit.

Au sein du petit conseil, des divisions sont apparues. Seigneur Beesbury, le maître vieillissant de la monnaie, est souvent représenté en noir. Il parle de la revendication de Lucerys pour le trône de Driftwood dans le huitième épisode. Pendant ce temps, le nouveau maître des lois, Jaspe Wylde, a montré ses penchants, déclarant que Corlys Velaryon n’a jamais officiellement nommé Luke son héritier. Peut-être qu’il se présentera à la prochaine réunion – le neuvième épisode s’appelle « The Green Council », après tout – portant ses vraies couleurs, ou sa couleur.

Lord Beesbury porte du noir et du rouge au petit conseil. Liam Daniels / HBO

L’émission met également l’accent sur Seigneur Caswell à des moments clés ; c’est l’homme envoyé pour saluer Rhaenyra et Daemon à leur retour à King’s Landing (un accueil qui convient à leur station, selon l’ordre d’Otto Hightower). Dans un épisode précédent, il félicite également Rhaenyra pour la naissance de Joffrey. Mettons-le du côté de l’équipe noire.

Lord Caswell porte du noir. Liam Daniels / HBO

Le spectacle a récemment présenté un nouvel ensemble de jumeaux, Ser Erryk et Ser Arryk Cargyll, d’une manière désinvolte, Alicent confondant l’un avec l’autre. (Les autres jumeaux sont Jason et Tyland Lannister.) Les frères, tous deux membres du Kingsguard, sont en effet censés être presque impossibles à distinguer physiquement. Si ces frères se retrouvent dans des camps opposés, nous ne pouvons qu’imaginer le niveau de déception en magasin.

Erryk et Arryk, ou est-ce Arryk et Erryk ? Qui peut dire? Liam Daniels / HBO

La chose à propos des alliances, cependant? Ils ne sont jamais gravés dans le marbre.

Quel côté a plus de ressources et de main-d’œuvre ?

Stratégiquement, les Verts sont mieux placés à King’s Landing. Ils sont les premiers à être informés de la mort de Viserys, et leur emplacement central signifie qu’ils peuvent influencer les autres plus facilement grâce à un contact direct avec les seigneurs du royaume. Ils peuvent également influencer le cœur et l’esprit des masses, que ce soit avec des carottes ou des bâtons. Et les Verts, au siège du pouvoir, ont le pouvoir de la bourse et le contrôle sur les autres ressources.

Cependant, l’alliance de Rhaerya avec Rhaenys signifie que les Noirs ont à leur disposition l’énorme puissance maritime et la richesse de Driftmark. Et depuis le début de la saison, nous savons que Daemon a créé les capes d’or, la montre de la ville de King’s Landing, qui lui étaient consacrées. Cela fait quelques années, mais son influence et son charisme sont des atouts majeurs pour les Blacks.

Quels joueurs clés des Noirs et des Verts sont morts jusqu’à présent ?

Légumes verts: Vaemond Velaryon

Noirs : Lyonel Strong, Harwin Strong, Laena Targaryen, Laenor Velaryon (il est vivant mais probablement à Essos ; pourrait-il revenir ?)

Blessé: Corlys VelaryonAs pour qui aura l’avantage après l’épisode neuf? C’est parti.