L’astuce de Fortnite pour avoir un avantage sur les autres joueurs

Ceux qui jouent à Fortnite sur PC peuvent profiter d’un avantage important, grâce aux fonctionnalités du Mode Performance. Sorti par Epic Games en décembre 2020, ce mode vous permet de baisser la résolution des différents détails graphiques pour maintenir les images par seconde (FPS) stables et réduire la charge sur le CPU et le GPU. L’objectif est de permettre aux utilisateurs qui jouent sur des ordinateurs peu performants d’avoir une bonne expérience avec Fortnite. Cependant, le mode Performance s’est également étendu aux joueurs professionnels sur la scène compétitive.

L’implication est en partie surprenante: généralement les joueurs professionnels jouent à basse résolution pour avoir les bons temps de réaction, indispensables pour gagner. Par conséquent, pour avoir les 60 FPS fixes sur l’écran, nous abandonnons les ombres, l’occlusion ambiante et le flou de mouvement entre les paramètres graphiques. L’abaissement de la résolution génère cependant un gros plus aux utilisateurs de PC jouant à Fortnite, provoquant des plaintes de la communauté.

L’utilisateur EzBugatti 9 a comparé deux images du jeu au milieu de la tempête sur Reddit. Dans celui avec la résolution Standard, la visibilité est réduite à l’os, avec le caractère et les éléments environnants à peine définis par les lumières violettes. Au contraire, dans l’image avec le mode Performance, malgré la tempête en cours, la visibilité est parfaitement nette. Une nette différence, qui met clairement en évidence l’avantage de jouer à Fortnite en basse résolution sur PC. Tel que rapporté par le portail ScreenRant, un employé d’Epic Games a répondu à la critique en déclarant que la société enquêterait sur l’affaire nouvellement découverte. Cependant, la réponse a suscité d’autres plaintes de la communauté, car le problème est déjà connu de l’équipe de développement depuis plusieurs jours.

L’avantage dû au mode Performance cela affecte le jeu croisé entre les différentes plateformes, puisque ceux qui jouent à Fortnite sur consoles n’ont pas les mêmes possibilités que ceux qui jouent sur PC. Cela se produit déjà normalement, car les utilisateurs de PC peuvent compter sur une plus grande fluidité et stabilité. Sur la console, cependant, certaines fonctionnalités ont été implémentées telles que l’aide à la visée, car la sensibilité du contrôleur n’est pas comparable à celle de la souris et du clavier. Si de cette manière le crossplay entre joueurs et joueurs de différentes plateformes se déroule dans le respect et l’égalité des chances, la découverte récente de l’avantage du mode Performance – disponible uniquement pour la version PC de Fortnite – modifie à nouveau l’équilibre. Epic Games travaille donc déjà à résoudre le problème.

Comparaison de la visibilité des tempêtes avec et sans mode performance. Est-ce encore juste? depuis FortNiteBR

